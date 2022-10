Villarreal : Unai Emery vers Aston Villa

Et si Unai Emery revenait en Premier League ? Selon les informations de Marca, la piste menant à l'entraîneur espagnol de Villarreal serait sérieusement étudiée par Aston Villa. Les Villans seraient même prêts à payer sa clause libératoire s'élevant à 6 M€ avec le Sous-Marin Jaune. Une équipe que l'ancien du PSG et d'Arsenal entraîne depuis l'été 2020, et avec laquelle il demeure sous contrat jusqu'en juin 2023.

Aston Villa est à la recherche de son nouveau manager après le limogeage de Steven Gerrard, la légende des Reds de Liverpool, le 20 octobre dernier, après un début de saison 2022-2023 très loin des attentes du board de la formation de Birmingham. Reste à connaître la volonté d'Unai Emery, qui pointe actuellement à la 7ème place de Liga avec Villarreal. Ruben Amorim, Thomas Frank ou encore Mauricio Pochettino sont des techniciens figurent aussi sur les petits papiers de Villa.