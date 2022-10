Les chiffres fous d'Aston Villa pour attirer son nouvel entraîneur

Steven Gerrard ne sera pas sur le banc d'Aston Villa ce week-end pour accueillir Brentford. L'ancien numéro 8 de Liverpool a été démis de ses fonctions jeudi soir à la suite d'une lourde défaite sur la pelouse de Fulham (3-0). Il paye les mauvais résultats de son désormais ex-club, englué dans le bas du tableau avec une 17e place après 11 rencontres de championnat. Malgré ce début de saison compliqué, la direction des Villans affiche toujours une très grande ambition.

Elle souhaite absolument un entraîneur de renom pour prendre la suite. Mauricio Pochettino a été le premier à être associé au club de Birmingham. L'Argentin a l'avantage d'être libre depuis son départ du PSG en mai dernier, et de très bien connaître la Premier League, lui qui a dirigé Southampton (2013/2014) et Tottenham (2014-2019), qu'il a même mené en finale de Ligue des Champions, quelques mois seulement avant d'être évincé. Problème, il n'a pas l'air très chaud.

Une enveloppe de 100 M£ pour les transferts !

D'après les dernières informations publiées en Angleterre, Pochettino est intéressé, mais il aspire à mieux qu'une équipe qui se bat pour son maintien en Premier League. Aston Villa garde tout de même un mince espoir. Il faut dire que le club est prêt à mettre le paquet pour convaincre le technicien. D'après The Telegraph, un salaire de 10 M£, soit 11,4 M€, lui a été proposé, en plus d'une enveloppe de 100 M£ (114 M€) pour les deux prochains mercatos, cet hiver et l'été à venir.

Pochettino hésite, alors que Thomas Tuchel, dont le nom a été cité, n'est visiblement plus dans la course. Thomas Frank, entraîneur de Brentford, qui affronte Villa ce week-end, est également dans les petits papiers, alors qu'Unai Emery ne semble pas intéressé. Enfin, Ruben Amorim apparaît comme une option viable. Sa clause de départ du Sporting est importante, mais ne semble pas rebuter le club anglais, déterminé à apporter un coach de premier plan à ses supporters.