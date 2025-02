Une nouvelle reconversion pour Simon Kjær

De nouveaux horizons pour un international danois. Simon Kjær et Tina Ebler rejoignent ainsi le conseil d’administration du FC Midtjylland, apportant leur expertise pour renforcer la dimension internationale du club. À 35 ans, Kjær, avec son expérience du football européen, et Ebler, 54 ans, experte en développement organisationnel, aideront le club à se positionner comme un acteur important du football européen dans les prochaines années. Cette décision a été officialisée lors de l’assemblée générale de ce lundi 17 février.

« Nous sommes ravis d’accueillir Simon et Tina, dont l’expérience et les compétences complètent les ambitions du club », a déclaré Claus Steinlein, le président exécutif de Midtjylland. De son côté, le joueur, qui a débuté sa carrière professionnelle au sein de ce club, a expliqué : «Le FC Midtjylland m’a aidé à grandir en tant que joueur et en tant que personne - et maintenant je veux aider le FCM à grandir. Je veux aider le club à se développer, notamment dans le football international de haut niveau, où j’ai fait toute ma carrière».