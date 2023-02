Real Madrid : Karim Benzema a recadré Vinicius Junior

La suite après cette publicité

C’est un fait : Karim Benzema est l’un des patrons du Real Madrid. Sur le terrain, où il est la référénce offensive de l’écurie de la capitale espagnole, mais aussi en dehors. Plutôt apprécié par ses partenaires, sa parole pèse dans le vestiaire, et quand il parle, on l’écoute. Comme l’indique Defensa Central, le Français aurait eu une conversation avec Vinicius Junior cette semaine.

Ces dernières semaines, le Brésilien est, malgré lui, au coeur de la polémique. De plus en plus sifflé et insulté dans les stades, parfois même victime d’injures racistes, l’ancien de Flamengo est aussi ciblé par les joueurs rivaux, qui n’hésitent pas à y aller fort dans leurs interventions quand il a le ballon. Une situation qui inquiète logiquement le Real Madrid. Surtout que le joueur de la Canarinha a parfois tendance à répondre aux provocations rivales et sortir de son match.

À lire

Liga : Vinicius, joueur le plus ciblé par les défenses adverses

Ne pas répondre aux provocations

Comme l’explique le média espagnol, le Français, qui ne jouera pas face à Mallorca à cause de pépins physiques, a ainsi pris son coéquipier à part et lui a expliqué qu’il ne peut pas céder face aux provocations. Elles concernent notamment le joueur de Mallorca Antonio Raillo, qui a vivement critiqué l’attitude du Brésilien publiquement. « Tu ne peux pas entrer dans son jeu et répondre à ses provocations », aurait ainsi dit le Lyonnais à son partenaire d’attaque.

La suite après cette publicité

Du côté de Madrid, on est conscient que ce match de 14h va être tendu, et que Vinicius Junior risque d’être provoqué tout au long de la rencontre, avec pour objectif de le faire sortir de son match. Expérimenté et conscient de ce qui attend le Brésilien, Karim Benzema a donc tenu à anticiper et éviter toute déconvenue. On verra si ça aura eu l’effet escompté cet après-midi…