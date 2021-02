MU fixe sa priorité défensive pour le prochain mercato

En quête d’un défenseur central depuis quelques semaines maintenant, Manchester United continue de sonder avec insistance le marché des transferts. Ces derniers jours, il semblerait que les Red Devils aient fait d’Ibrahima Konaté leur priorité à ce poste.

Le défenseur français du RB Leipzig est l'option numéro un en défense pour Manchester United. C’est en tout cas ce qu’affirme Independent qui explique qu’Ole Gunnar Solskjaer considère désormais le défenseur de 21 ans comme la meilleure option en tant que central cet été devant son coéquipier Dayot Upamecano. Ce dernier était auparavant considéré comme le meilleur candidat, mais l'intérêt grandissant de Chelsea et du Bayern Munich notamment complique les choses. Le technicien norvégien estime que Konaté a réalisé des performances tout aussi bonnes que son partenaire et aurait même plus de potentiel.