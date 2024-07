Real Madrid : le premier coup bas de Florentino Pérez à Kylian Mbappé

Le programme de la première journée de Kylian Mbappé à Madrid a été très chargé hier. En effet, le désormais ancien joueur du Paris Saint-Germain a effectué tous les tests médicaux dans la matinée de mardi, avant de prendre les premières photos officielles au côté de Florentino Pérez, président du club madrilène, au moment de parapher son contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2029. Le Bondynois est ensuite arrivé dans l’antre de Santiago Bernabéu pour une présentation XXL devant les 80 000 socios et supporters du Real Madrid présents dans les travées du stade. Musique, chant, estrade, écran géant… la direction avait mis les petits plats dans les grands avec la présence de légendes telles que Zinédine Zidane ou encore Raul. Cette journée historique s’est enfin conclue par une conférence de presse devant plus de 400 journalistes internationaux accrédités.

«C’est incroyable d’être ici. Incroyable. J’ai dormi tant d’années avec le rêve de jouer au Real Madrid. Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité, je suis un homme très heureux. Je veux remercier le président Pérez qui a cru en moi dès le premier jour. Il s’est passé beaucoup de choses, mais je veux le remercier. (…) Depuis que je suis enfant, j’avais un rêve, c’est de jouer ici. Être ici, ça signifie beaucoup pour moi. Depuis plusieurs années, les supporters du Real me donnent beaucoup d’affection et je les en remercie. Maintenant, j’ai un autre rêve : c’est d’être à la hauteur de l’histoire de ce club, le meilleur club du monde. Je peux dire une chose : je vais donner ma vie pour ce club et cet emblème», a-t-il déclaré au cours de la cérémonie exceptionnelle organisée. Plusieurs thèmes ont été abordés durant cette journée et notamment l’état physique du capitaine des Bleus après un Euro compliqué avec la France, entre son nez cassé et sa baisse criante de niveau.

Si les photos ont suffi à exciter tous les journalistes et supporters madrilènes, une question est donc souvent revenue sur la table : quand le verra-t-on à l’œuvre avec sa nouvelle équipe ? Car pour le moment, Kylian Mbappé est en vacances après avoir été éliminé avec la France de l’Euro 2024 le 9 juillet dernier, lors de la défaite contre l’Espagne en demi-finale. Le retour sur les terrains du Français devait donc se faire logiquement après les quatre semaines de congés imposées par la Casa Blanca à ses internationaux présents à l’Euro ou à la Copa América, soit le 8 août dans le cas de Mbappé. Voilà ce qui semble ainsi coïncider avec la fin de la tournée aux Etats-Unis (31 juillet - 6 août) puisque le dernier match amical de l’intersaison aura lieu dans la nuit du 6 au 7 août. Le Real Madrid a été clair : aucun joueur en vacances sera forcé à prendre part à la tournée dans le pays de l’oncle Sam sauf si le principal intéressé accepte d’écourter ses congés et cela pourrait être le cas de Mbappé qui a déjà envoyé un signal en conférence de presse : « Nous avons discuté ce matin avec l’équipe médicale du club et nous attendrons les résultats. Là, nous verrons ce que nous ferons. Je jouerai sûrement la Super Coupe, mais cela dépend de l’entraîneur. Je serai prêt. Ce serait le premier titre et je veux jouer. Mais cette question s’adresse au coach. Je suis à la disposition du club. Ils me donneront plus d’informations dans les prochains jours. À mon retour à la date que vous m’avez indiquée, je me préparerai à aider », a lancé le joueur de 25 ans. Mais finalement Florentino Pérez pourrait faire une exception au sujet de Mbappé.

En effet, au Real Madrid, les dirigeants ne voient pas la présence de Kylian Mbappé comme nécessaire ou obligatoire, peu importe l’impulsion qu’il donnerait d’un point de vue marketing ou sportif aux matchs amicaux de l’équipe blanche durant cette tournée aux Etats-Unis. Ainsi, ils donnent la priorité au repos avant une saison qui s’annonce très exigeante avec sept titres en jeu et qui, après la modification du format de la Ligue des Champions, pourrait compter un total de 72 matchs - hors trêves avec les sélections nationales. Surtout que l’ancien Parisien arrive à Madrid hors forme et touché au nez : «Le plus important pour la nouvelle saison, c’est le repos, d’abord, et la mise au point de tous les internationaux les plus usés. Emmener Mbappé sur la tournée aurait sans aucun doute l’air d’une bonne idée, mais ce serait imprudent physiologiquement», explique une source du club relayée dans les colonnes du journal AS. Cette porte n’est pas complètement fermée, car il y a toujours la possibilité que Kylian Mbappé continue de forcer en interne, jugeant qu’il est suffisamment reposé. Cependant, publiquement devant les journalistes, il a affirmé se mettre entre les mains du club. En tout cas, les passe-droits ne vont plus être si faciles à glaner à la Casa Blanca et Kylian Mbappé devra se remettre aux décisions de Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, qui ne veulent prendre aucun risque avec leurs cadres.