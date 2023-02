C1: l’AC Milan n’a pas inscrit Mike Maignan… pour le moment

La suite après cette publicité

Alors que le retour de Mike Maignan sur les pelouses est prévu pour février, le portier français n’a pas été inclus sur la liste de joueurs pouvant disputer la Ligue des Champions. Une décision étonnante au premier coup d’œil, d’autant que le club italien traverse une période délicate en ce moment (6 matches consécutifs sans victoire), et s’apprête à recevoir le Tottenham d’Hugo Lloris le 14 février prochain, en huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Mais en réalité, son absence n’est pas rédhibitoire. En effet, le règlement UEFA autorise aux clubs d’inscrire un gardien de but jusqu’à 24h avant la rencontre : «Si un club ne peut pas compter sur les services d’au moins deux gardiens inscrits sur la liste A par suite d’une blessure ou d’une maladie de longue durée, il peut remplacer temporairement le gardien indisponible et inscrire un nouveau gardien à n’importe quel moment de la saison, en complétant la liste d’inscription officielle A avec un gardien apte à être aligné» indique l’article 46.04 du règlement. En revanche, Yacine Adli et Tiémoué Bakayoko, également absents de la liste, ne pourront pas être réintroduits.

