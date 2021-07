Jesse Lingard, star surprise du mercato

Le bonheur est dans le prêt. Une formule qui décrit parfaitement ce qu'a vécu Jesse Lingard (28 ans) la saison dernière. En perte de vitesse à Manchester United lors de l'exercice 2019-20, lui qui avait notamment marqué un seul but en Premier League lors de la 38ème et dernière journée, il n'avait pas réussi à repartir du bon pied l'année suivante. Auteur de 3 rencontres sur la première moitié de saison, il avait été prêté à West Ham au mercato d'hiver 2021.

Solskjaer et MU veulent le garder

L'objectif était de relancer un élément en manque de confiance et de temps de jeu. Un choix gagnant puisque l'Anglais a retrouvé des couleurs chez les Hammers. Durant six mois, il a été performant, inscrivant 9 buts et délivrant 4 assists en 16 apparitions. De retour au premier plan, le natif de Warrington a même été élu joueur du mois d'avril en Premier League. Une fois la saison et son prêt terminés, il a ainsi regagné Manchester, où son avenir est au coeur des débats.

En fin de contrat en juin 2022, Lingard est à la croisée des chemins. Manchester United aimerait lui faire étendre son bail. Après le match amical face à Derby County cette semaine, Ole Gunnar Solskjaer a confié à son sujet : «Jesse est de retour, il a été brillant et il veut se battre pour sa place. Il n'y a rien de mieux que de voir des joueurs se battre pour leur place. Bien sûr, ce qu'il a fait en fin de saison, ça, c'est le vrai Jesse. On sait ce dont il est capable. Il fait toujours partie de mes plans. J'espère qu'il restera à Manchester United pour le début de la saison».

Plusieurs clubs poussent pour le recruter

Si la position du Norvégien est claire, ce dernier sait aussi que les Red Devils doivent aussi gérer de nombreuses sollicitations pour leur joueur. West Ham, qui l'a relancé l'an dernier, aimerait l'accueillir définitivement. Mais le salaire demandé par le joueur (120 000 euros par semaine sur quatre ans) est trop élevé pour les Londoniens. Everton est aussi sur le coup d'après The Sun, tout comme l'Atlético de Madrid.

Enfin, le Paris Saint-Germain, déjà intéressé par Paul Pogba et toujours en quête de bonnes affaires, s'est positionné sur ce dossier selon le Manchester Evening News. De quoi faire réfléchir le joueur, pour lequel les pensionnaires d'Old Trafford demanderaient 30 millions d'euros en cas de départ. En attendant, Jesse Lingard, présent pour la reprise des Mancuniens, continue de préparer la saison à venir, lui qui ne sait pas encore sous quel maillot il jouera.