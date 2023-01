OL-Metz : la belle soirée de Bradley Barcola

«Il y a des jeunes joueurs qui sont très talentueux certes, mais dans cette période-là, les joueurs expérimentés vont être ceux qui vont être déterminants pour l’avenir de l’OL. Cette période-là est difficile pour tout le monde, peut-être moins pour les jeunes que les anciens». Dès son arrivée sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc avait donné le ton. Et cela s’est vu sur les dernières prestations, avec les retours des cadres Houssem Aouar et de Thiago Mendes dans le onze de départ.

La suite après cette publicité

Mais les récents pépins physiques ont obligé Laurent Blanc à revoir ses plans, avec notamment la titularisation de Rayan Cherki (19 ans) dans un rôle de numéro 10 et l’arrivée de Saël Kumbedi (17 ans) pour pallier l’absence de Malo Gusto. Et les deux "baby gones" ont clairement apporté du dynamisme au sein d’une attaque en perdition. Contre Metz, ce samedi après-midi (2-1), les Lyonnais ont encore eu du mal à l’emporter, mais l’éclosion de Bradley Barcola (20 ans), auteur de son premier but en professionnel, pourrait un peu plus obliger Blanc à revoir ses plans.

À lire

Coupe de France : l’OM s’en sort à dix contre onze, l’OL arrache la qualification, Clermont éliminé

Bradley Barcola avait demandé un prêt

«Je suis très content de ce premier but en professionnel qui me restera en mémoire, qui plus est à domicile et en plus, c’est conclu sur une victoire. Nous avons affronté une belle équipe de Metz qui a bien joué, mais Lyon m’a semblé supérieur. En première période, je n’étais pas assez relâché. J’y suis parvenu après la mi-temps et c’est pour cela que j’ai marqué», a-t-il expliqué au micro de son club formateur, après la qualification en 1/16e de finale.

La suite après cette publicité

Un premier match référence, donc, pour le jeune Lyonnais. Peu utilisé cette saison (74 minutes en Ligue 1), Bradley Barcola souhaiterait pourtant se faire prêter cet hiver pour accumuler du temps de jeu. Mais les récentes performances des attaquants lyonnais peuvent changer la donne pour lui. Aux côtés d’un Lacazette qui répond présent, Tetê, bien moins décisif qu’en début de saison, est sorti du onze titulaire. Karl Toko Ekambi, lui, n’a plus marqué depuis le 11 septembre dernier, contre Monaco (1-2). Sans parler de Romain Faivre, méconnaissable depuis son arrivée dans le Rhône. Il y a donc de la place pour Barcola.

Laurent Blanc est satisfait

«J’espère que ce succès va tous nous relancer pour avoir une bonne dynamique pour la suite des matches. Il est dommage de se relâcher à chaque fois que nous marquons. Pour la suite de ma saison, personnellement, ce que je souhaite, c’est jouer», avait ajouté Barcola au micro de France 3. Une demande entendue par son coach, Laurent Blanc. «Barcola peut jouer sur un côté et notamment faux-pied. Il a fait ce que j’attendais qu’il fasse avec un peu d’insouciance et ça me plait ça. Il joue, il ne réussit pas tout, mais il joue bien. Il ne gamberge pas».

La suite après cette publicité

Le réveil de l’OL pourrait donc finalement venir des jeunes et Bradley Barcola pourrait en être parfaitement l’exemple. Pour la suite de la saison, l’OL ira chez le FC Nantes (11 janvier), avant de recevoir Strasbourg, quelques jours plus tard (14 janvier). De quoi donner un peu de temps de jeu à Barcola, qui aura l’occasion de confirmer sa belle performance en Coupe de France.