OGC Nice : Aaron Ramsey traumatisé par l’échec de la Coupe du Monde

Aaron Ramsey réalise une bonne deuxième partie de saison avec l’OGC Nice sous les ordres de Didier Digard. En fin de contrat avec le Gym en juin prochain, les dirigeants niçois souhaiteraient le prolonger, selon L’Équipe. L’international gallois a d’ailleurs accordé un entretien au quotidien sportif ce samedi. L’ancien Gunner est notamment revenu sur l’échec de la dernière Coupe du Monde avec son pays.

« Ce fut une expérience difficile pour le pays de Galles car il y avait beaucoup d’attente. On voulait se montrer sur la scène mondiale, sortir de notre groupe et voir ce qui pouvait se passer. La compétition n’est pas arrivée au bon moment pour nous, même si on a tout fait pour être à la hauteur. C’était un accomplissement et c’est devenu une grosse déception. » Le milieu de terrain de 32 ans a également partagé son avis sur le niveau de la Ligue 1. « C’est une ligue très dure, très athlétique, et beaucoup d’équipes veulent se qualifier en Ligue des champions. Ça va d’un but à l’autre alors que la Serie A est plus tactique, plus tournée vers la défense avec des blocs bas. En Italie, la différence entre le sommet et le bas du classement est plus grande. Après, la Premier League est un autre monde, c’est un jeu différent et je ne vais pas mentir, elle me manque. J’ai passé des super saisons à Arsenal, mais je suis heureux ici. »

