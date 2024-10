Ballon d’Or 2024 : la réaction dégoutée d’un proche de Vinicius Jr

Absent du théâtre du Châtelet, Vinicius Jr ne devrait pas remporter le Ballon d’Or 2024. Une nouvelle qui a provoqué un véritable séisme dans le monde du football qui s’attend désormais à voir Rodri triompher. Ami proche de la star du Real Madrid, MC Maneirinho n’a pas caché sa déception.

«Une fois de plus, nous sommes confrontés à la méchanceté de ceux qui veulent nous retirer ce qui nous appartient. Je t’aime, frère, le meilleur du monde. Tu fais bien plus que jouer au foot ; ceux qui viennent d’où nous venons doivent faire non pas 2 fois plus, mais 10 fois plus chaque jour. Mais le fait que ce prix ne soit pas allé dans tes mains ne fait que montrer la mentalité de ceux qui ont peur de notre présence. J’étais là lors de tes débuts en professionnel et j’étais certain que ce jour arriverait. Une fois de plus, nous sommes confrontés à la méchanceté de ceux qui veulent nous retirer ce qui nous appartient. Mais rien n’efface ce que tu as accompli. Fierté, frère, fierté de notre quartier, ta famille, tes amis ici et le monde entier t’ont déjà élu comme le MEILLEUR DU MONDE. Tu n’as pas besoin de statut, et je sais que cela ne te déstabilisera pas. Tu es le plus grand exemple de dépassement de soi, et j’ai l’honneur de t’appeler mon ami. Je t’aime, mon pote, le meilleur du monde», a-t-il posté sur son compte Instagram.