Justice : José Anigo clame haut et fort son innocence

Poursuivi pour des faits d’association de malfaiteurs en vue d’extorsion et de crime en bande organisée, José Anigo a tenu à sortir du silence, une semaine après avoir été placé en garde en vue aux côtés d’autres suspects. Placé sous contrôle judiciaire, l’ancien directeur sportif de l’OM a également dû verser une caution de 10 000 € et a vu son passeport lui être retiré jusqu’à son entière liberté. Un conflit d’ordre financier autour du transfert du jeune Olympien Isaac Lihadji (18 ans) à Lille cet été, qui commence à agacer l’ancien entraîneur français. Il est d’ailleurs sorti du silence ce jeudi lors d’un entretien accordé à l’Équipe. Et l’ancien de l’OM clame haut et fort son innocence.

«Quand j'ai entendu ce que l'on me reprochait, j'ai accusé le coup, oui. Je me suis écroulé, car ce que l'on me reproche est surréaliste. Je vais continuer à nier les faits, car personne ne me fera avaler ce qui n'est pas vrai. Je suis certain que je n'ai rien fait. Je préfère crever par terre que d'accepter ça. Ce que l'on me reproche est à des années-lumière de ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui ! Quoi qu'il se passe, rien ne me ramènera mon fils. J'avais tourné cette page. Mais je ne peux pas m'exprimer sur les détails de cette affaire», a affirmé José Anigo tout en mentionnant qu’il ne souhaitait en aucun cas venger la mort de son fils, sept ans après.