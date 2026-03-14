L2 : Rodez renverse Reims au bout du suspense, le Red Star s’impose face à Dunkerque

Ce samedi après-midi, le Red Star recevait l’USL Dunkerque pour le compte de la 27e journée de Ligue 2. En difficulté ces dernières semaines avec trois matchs sans victoire, les Audoniens devaient impérativement réagir pour rester au contact de Montpellier au classement. Face à leur adversaire classé 8e, lui aussi en manque de résultats, les locaux ont fait la différence avant la pause grâce à Cabral, buteur à la 40e minute. Malgré plusieurs tentatives dunkerquoises en seconde période pour revenir au score, le Red Star a tenu bon et s’est finalement imposé, un succès qui permet aux hommes de Grégory Poirier de remonter à la 4e place, tandis que Dunkerque reste 8e.

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Dans le même temps, le Stade de Reims (4e) accueillait Rodez (7e). Les Rémois ont ouvert le score juste avant la pause grâce à Ibrahim, buteur à la 43e minute. Longtemps dominateurs et maîtres du tempo après la mi-temps, les locaux semblaient se diriger vers une victoire précieuse. Mais les Ruthénois ont finalement arraché l’égalisation en fin de rencontre. À la 87e minute, Baaloudj a repris une offrande de Galves pour permettre à Rodez de revenir au score (1-1) sur le fil. Koné a été exclu côté Reims et les visiteurs ont même réussi l’exploit grâce à un pénalty de Arconte à la 90+6e. Avec ce résultat, le Stade de Reims est 5e au classement, tandis que Rodez monte à la 6e position.