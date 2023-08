Le Barça demande l’aide de l’Arabie saoudite pour recruter Neymar

La suite après cette publicité

Après six saisons passées au Paris Saint-Germain pour 118 et 77 offrandes en 173 matches, Neymar semble à la croisée des chemins. Si son contrat court encore jusqu’en juin 2025, le natif de Mogi das Cruzes pourrait être concerné par un départ cet été. Alors que l’arrivée d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain est imminente, le FC Barcelone entend bien piocher chez les Franciliens et rapatrier le Brésilien. Si hier soir le père de Neymar a démonté les rumeurs de départ, la presse catalane adopte une autre position.

Et celle-ci est pour le moins surprenante même si elle reste difficile à appliquer. Selon les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone pourrait utiliser une méthode contournée pour réaliser ce transfert. Bien que compliquée sur le plan des finances, une arrivée de Neymar pourrait se réaliser en utilisant un club intermédiaire. Le média ibère explique que le plan du FC Barcelone et d’obtenir l’aide d’un club saoudien pour recruter le joueur et ainsi le prêter dans la foulée au FC Barcelone.

Un prêt d’un an

Pour se faire, le président du FC Barcelone Joan Laporta aurait utilisé ses rapports étroits avec l’influent agent israélien Pini Zahavi. Ce dernier serait donc en train de discuter de la faisabilité de la transaction avec l’Arabie saoudite. Un désir de rapatrier le Brésilien qui ne cesse de se confirmer puisque Sport indique que Laporta a prévu de se réunir avec Xavi pour le convaincre d’accepter le retour de Neymar malgré ses réticences. En mai dernier, les deux hommes avaient d’ailleurs rencontré le président de la fédération saoudienne de football pour se rapprocher et ouvrir des possibilités de collaboration pour la suite. Cela pourrait donc trouver écho avec ce dossier Neymar.

Pour ce qui est de la modalité de la transaction, la stratégie imaginée par le FC Barcelone serait que l’Arabie saoudite recrute le joueur pour trois saisons et le prête lors de la première saison au FC Barcelone. Ne pouvant pas forcément assurer l’intégralité de son salaire, le FC Barcelone pourrait d’ailleurs compenser une partie via des accords commerciaux comme des matches amicaux. Neymar de son côté serait partagé. Si la perspective de rejouer au FC Barcelone le séduit, s’engager auprès de l’Arabie saoudite est une chose différence. Quoi qu’il en soit, cette stratégie osée et bancale semble très difficilement réalisable…