PSG : Luis Enrique révèle les secrets de son style de jeu

La première conférence de presse est toujours un exercice délicat. Intronisé nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, quelques heures à peine après le départ officiel de Christophe Galtier, Luis Enrique effectuait sa première rencontre avec son nouvel environnement extérieur au nouveau centre d’entraînement de Poissy. Très attendu, aussi parce que ce point presse a accumulé pas loin de 3 heures de retard, et devant des caméras et des micros venus du monde entier, le coach espagnol n’a pas déçu.

Après quelques mots en français, il a tout de suite souligné l’importance de jouer un football offensif, comme ce fut le cas du temps du FC Barcelone (2014-2017) et de la sélection espagnole (2019-2022). «L’identité offensive, c’est non-négociable, prévient-il d’emblée. C’est ma philosophie. On doit s’adapter aussi aux joueurs que l’on a. Mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs individuellement et collectivement. (…) C’est mon défi. J’ai l’aide du club. Je pense que les supporters vont beaucoup aimer.»

Luis Enrique n’a pas peur du vestiaire du PSG

Le spectacle est promis au Parc des Princes cette saison. Du moins, c’est ce que cherche le nouveau coach parisien. Il devra également trouver la bonne formule dans un vestiaire où de nombreuses tensions sont apparues cette année. «Mon style, c’est comme ça que je vis au quotidien. Probablement du fait de mon expérience en tant que joueur, j’ai été à Barcelone, j’ai entraîné de grands clubs, j’ai eu des stars, les joueurs de foot sont égoïstes et intelligents. Ils s’engagent avec toi s’ils savent que tu es là pour les aider. Il faut leur offrir une scène pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes.»

Les stars ne lui font pas peur, néanmoins, il n’est pas certain de réussir à conserver Kylian Mbappé dans son effectif cette saison. Ce sujet brûlant a été abordé pendant ce point presse, mais Enrique a préféré botter en touche, là où Nasser Al-Khelaïfi a été bien plus offensif. Il sait en revanche que son nouveau club a déjà bien avancé sur le mercato avec les Kang-in Lee (22 ans), Cher Ndour (18 ans), Milan Skriniar (28 ans), Marco Asensio (27 ans), Manuel Ugarte (22 ans) et Lucas Hernandez (26 ans), tous en approche. Il ne manque plus que les officialisations.