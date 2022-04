Real Madrid : l'énorme appel du pied de Karim Benzema à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L'amitié entre Karim Benzema et Kylian Mbappé a probablement connu un sacré coup d'accélérateur à l'Euro. Les deux hommes ne s'étaient encore jamais côtoyés sur la durée avec l'absence du Madrilène de l'équipe de France. Avec le retour de l'aîné chez les Bleus, les deux attaquants ont pu prendre le temps de bien se connaître. Visiblement, le courant passe entre eux et il se pourrait bien qu'on les retrouve sous le même maillot, blanc cette fois-ci, au Real Madrid la saison prochaine.

Avec la fin de contrat du Parisien et son rêve de rejoindre la Casa Blanca, ce scénario est tout à fait envisageable. C'est en tout cas le souhait de Karim Benzema, comme il l'exprime dans L'Equipe ce mardi matin. «Avec Mbappé, on s'entend bien car on sait ce que l'autre va faire. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n'y sera jamais tous les deux en même temps : l'autre viendra à l'intérieur, ou prendra la profondeur...», soutient l'ancien Lyonnais.

Benzema veut voir Mbappé au Real Madrid

D'après le joueur de 34 ans, leur duo est déjà rodé grâce aux matches internationaux et ferait beaucoup de bien au club espagnol pour compléter l'attaque avec le jeune mais déjà très accompli Vinicius. «Oui, je le dis souvent. J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple ! (Rires)», plaisante le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid (313 buts depuis 2009).

Des déclarations bienvenues pour Florentino Pérez. D'après les dernières informations sorties sur le sujet, et la petite phrase de Mbappé à la sortie de la victoire du PSG face à Lorient (5-1) dimanche soir durant laquelle, il a inscrit un doublé et délivré trois passes décisives, la tendance serait plutôt à une prolongation du champion du monde à Paris. Benzema devrait alors prendre son mal en patience et profiter du Mondial pour peaufiner son entente avec Mbappé.