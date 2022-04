PSG : Kylian Mbappé lâche une petite bombe sur son avenir

La suite après cette publicité

Que serait le PSG sans Kylian Mbappé cette saison ? À chaque match, le Bondynois brille et semble surnager offensivement dans une équipe qui a souvent montré un visage décevant cette saison. Encore ce dimanche soir contre le FC Lorient (5-1), il a livré une prestation XXL en étant impliqué dans les cinq buts de son équipe. Auteur d'un doublé dont il a le secret, Mbappé a aussi offert trois buts à ses coéquipiers et a confirmé qu'il était bien le leader du PSG version 2021-2022.

Au micro de Prime Video, le Champion du monde 2018 est revenu sur sa prestation et sur sa très grande forme du moment. «Je suis dans un grand moment et je suis dans une très belle équipe. On a réussi à prendre du plaisir et à en donner je pense. On est content parce qu'on a plus que le championnat à jouer cette saison et il faut ramener ce 10eme titre aux supporters et au club. On est heureux pour ça. Bien finir et se respecter nous même. On se voit tout les jours, plus que nos familles donc il faut le faire pour nos familles, nos supporters. On a l'occasion de gagner le 10eme titre de Ligue 1, c'est pas tous les jours que ça arrive même si le PSG est un grand club», a-t-il d'abord confié avant d'évoquer les sifflets des supporters.

Kylian Mbappé n'a pas fait son choix

Des sifflets envers certains joueurs qu'il ne juge pas spécialement juste. «Les sifflets aujourd'hui ? C'est beaucoup plus acceptable car ils ont le droit de pas être content. Contre Bordeaux, ils ont pris à parti certains joueurs. On a tous déconné, on a tous perdu, ce n'était pas la peine de cibler des joueurs. Aujourd'hui, ils n'étaient pas contents et les supporters ont sifflé tous les joueurs. Ils n'ont pas fait de fixette sur certains précisément. Là, c'est compréhensible», a-t-il détaillé. Mais la principale information de sa sortie médiatique reste évidemment sur son avenir.

Interrogé par Ludovic Giuly d'abord sur le classement des buteurs du PSG, Kylian Mbappé a fini par évoquer son avenir au PSG. Et il a expliqué ne pas avoir choisi en raison de nouveaux éléments dans sa réflexion. «Les 200 buts de Cavani ? Je suis ambitieux mais voilà je ne battrais pas Cavani à la fin de la saison (rires). L'année prochaine ? Qui sait. Je n'ai pas fait mon choix pour l'année prochaine. Je n'ai pas pris ma décision, je réfléchis, car il y a de nouveaux éléments. Je n'ai pas envie de me tromper. Je peux comprendre que ça tarde un peu pour les supporters, car on en parle tous les jours. Mais si j'avais pris ma décision, je l'aurais dit. C'est un choix personnel. Je n'ai de compte à rendre à personne. Dans les bonnes choses et les mauvaises, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je prends mon temps.»

Alors que les médias espagnols semblaient annoncer avec certitude que Mbappé jouerait sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, KM7 n'a visiblement pas encore fait son choix. Et il ne ferme d'ailleurs pas du tout la porte à une prolongation de contrat avec le PSG. En zone mixte après la rencontre, il a d'ailleurs été interrogé sur ce sujet et sa réponse est très claire. «Est-ce que rester au PSG c'est possible ? Oui, bien sûr.» Les supporters du PSG peuvent donc continuer à rêver de voir leur star continuer avec le club de la capitale la saison prochaine.