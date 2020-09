FC Barcelone : à quoi va ressembler le premier onze de Ronald Koeman ?

La suite après cette publicité

Après deux semaines supplémentaires de repos suite à son parcours en Europe, le FC Barcelone va, comme l'Atlético de Madrid, lancer sa saison de Liga ce week-end. Et les troupes de Ronald Koeman auront un gros poisson en face, puisque c'est face à Villarreal que Lionel Messi et sa bande vont faire leurs premiers pas en championnat, sur la pelouse du Camp Nou. Et on commence d'ailleurs à avoir de sacrées indications sur le onze que va aligner l'entraîneur néerlandais, en se basant sur les différents amicaux disputés jusqu'ici et sur ce que les journalistes locaux ont pu constater pendant les entraînements.

Dans les cages il y aura déjà une nouveauté. Mais plus forcée que par choix technique. Marc-André ter Stegen, blessé, ne sera présent dans les cages, et sa place sera occupée par Neto. Il n'y a cependant aucun doute sur le retour de l'Allemand une fois qu'il sera remis de ses pépins au genou. Devant lui, il n'y aura pas vraiment de nouveautés. Nelson Semedo parti, c'est Sergi Roberto qui occupera le poste de latéral droit, alors que Jordi Alba sera son pendant à gauche. Dans l'axe, et en l'absence de recrues, on aura droit au duo composé de Gerard Piqué et de Clément Lenglet.

Philippe Coutinho, la seule nouveauté du onze

Dans l'entrejeu, tout porte à croire qu'on aura droit à un double-pivot, avec deux joueurs qui étaient déjà là l'an dernier. Sergio Busquets et Frenkie De Jong seront ainsi alignés devant la défense, avec des rôles assez hybrides, mêlant tâches défensives et créatives. Miralem Pjanic débutera sur le banc, d'autant plus que sa préparation a été tronquée à cause du coronavirus. Devant ces deux hommes, on retrouvera un trio composé d'Ansu Fati, Lionel Messi et... Philippe Coutinho.

Le Brésilien a montré de belles choses lors des matchs de préparation et pourrait être une belle "recrue" pour Ronald Koeman, alors qu'initialement, le plan du Barça était de le vendre pour en tirer un joli pactole. Enfin, Antoine Griezmann devrait être aligné en pointe de l'attaque. On sera aussi particulièrement attentif à des joueurs comme Riqui Puig, qui veut s'imposer coûte que coûte, ou Konrad de la Fuente, l'ailier américain de 19 ans qui a marqué des points ces dernières semaines, et qui risque d'entrer en cours de match. Plus que quelques jours pour que l'ère Koeman démarre enfin !