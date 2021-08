OM - ASSE : les compositions sont tombées

La 4e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc passionnant entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne. A domicile, les Phocéens s'organisent dans un 3-2-4-1 habituel où Steve Mandanda est le dernier rempart. Devant lui, William Saliba, Alvaro Gonzalez et Luan Peres prennent place en défense tandis que Konrad De La Fuente et Cengiz Ünder assurent les rôles de pistons. Dans l'entrejeu on retrouve Boubacar Kamara, Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi et Gerson tandis que Dimitri Payet est seul en pointe.

De son côté, l'AS Saint-Étienne s'articule dans un 4-3-3 avec Etienne Green comme dernier rempart. Devant lui, Yvann Maçon, Saidou Sow, Harold Moukoudi et Timothée Kolodziejczak composent la défense. Positionné en sentinelle, Yvan Neyou est accompagné par Lucas Gourna-Douath et Mahdi Camara. Adil Aouchiche, Wahbi Khazri et Denis Bouanga constituent le trio offensif.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique de Marseille : Mandanda - Saliba, Alvaro, Peres - Kamara, Rongier - Ünder, Guendouzi, Gerson, De La Fuente - Payet

AS Saint-Etienne : Green - Maçon, Sow, Moukoudi, Kolodziejczak - Camara, Neyou, Gourna-Douath - Aouchiche, Khazri, Bouanga