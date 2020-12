Les annonces du directeur technique d'Arsenal sur l'avenir de Mikel Arteta et le mercato

Arsenal est en crise. Sur le terrain, les Gunners affichent un piètre niveau de jeu et pointent à une inquiétante quinzième place du classement, à cinq unités de la zone rouge. Près d’un an après son arrivée sur les bords de la Tamise, Mikel Arteta traverse sa première grosse zone de turbulences depuis qu’il a embrassé la carrière d’entraîneur principal. Mais alors que les rumeurs d’un possible départ anticipé de l’Espagnol ont surgi après la défaite à domicile contre Burnley (0-1), le directeur technique des Gunners, le Brésilien Edu, est sorti du silence pour apporter son soutien à l’ancien milieu du PSG.

« Je pense que le club a besoin de stabilité en ce moment, nous avons affronté tellement de changements. Ce n’est pas juste Edu, Mikel, c’est juste de la stabilité. Aujourd’hui, c’est le moment d’essayer de redevenir un club stable, aussi bien en interne qu’en public. Nous en avons besoin. Depuis que nous sommes arrivés, il n’y a eu que des changements, des changements et des changements. Si on n’est pas patient avec Mikel, ce serait injuste pour lui vu l’année que l’on vient de traverser, à savoir trois mois sans football et des changements perpétuels », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par le Daily Mail.

Un mercato hivernal calme

Arteta confirmé dans ses fonctions, Edu a ensuite évoqué un sujet devenu important pour les supporters d’Arsenal : le prochain mercato hivernal. Les Londoniens vont-ils tenter de rectifier le tir en s’offrant des renforts ? Une fois encore, les inconditionnels des Gunners vont devoir prendre leur mal en patience. Car pour Edu, le club est suffisamment armé pour en finir avec cette mauvaise passe.

« C’est une bonne question. Je vais vous dire pourquoi on ne parle pas (au sein du club) de quelqu’un de l’extérieur (de renforts). Nous sommes ici pour résoudre le problème. Nous avons l’équipe, les joueurs, le manager, le staff, bref, tout le monde pour changer cette situation. Pourquoi les gens s’attendent-ils à un magicien qui dirait : "boom ! Voilà Messi !" ? Non. Ça ne dépendra que de nous. Bien sûr qu’on essaiera de faire des choses (durant le mercato), mais nous avons la responsabilité de changer cette situation. Ne vous attendez pas à voir quelqu’un de l’extérieur arriver et tout changer tel un magicien. Ça n’arrivera pas. » À bon entendeur.