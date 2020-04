Mercato : Tanguy Ndombele commence à envisager un avenir loin de Tottenham

Recruté l'été dernier par les Spurs de Mauricio Pochettino, Tanguy Ndombélé arrivait de Lyon avec, sur le dos, le poids d'un transfert à 60 millions d'euros. Auteur d'une saison à 50 matches avec l'OL l'an passé, le milieu international de 23 ans débarquait sur la pointe des pieds dans un championnat réputé pour sa rigueur. Mais dès la première journée de la saison avec les Spurs, il se mettait en évidence en marquant face au promu Aston Villa. Deux titularisations et on pensait sa saison lancée. Des pépins physiques allaient émailler sa première année en Angleterre. Autre contre-temps dans la période d'adaptation de Tanguy Ndombélé, le limogeage de Mauricio Pochettino, remplacé le 20 novembre par José Mourinho. Sous la houlette du Portugais, que l'on sait taquin, le milieu a souffert. Après Karim Benzema à Madrid et Paul Pogba à Manchester, Tanguy Ndombélé allait devenir le nouveau petit «frenchy» préféré du Special One. Dans le collimateur du coach portugais, le natif de Longjumeau allait connaître les joies des déclarations d'après-match de son entraîneur.

La suite après cette publicité

Lors du dernier match de Tottenham face Burnley en mars dernier (1-1), sorti à la mi-temps, Tanguy Ndombélé avait pris les foudres de son coach, très volubile au micro de Sky Sports : « en première période, on n’avait pas de milieu. Il y a quelque chose de plus important que la tactique, c’est d’avoir des milieux qui veulent le ballon, qui pressent, qui récupèrent le ballon, qui gagnent des duels, et on n’avait pas ça. Évidemment, je ne parle pas de Skipp, parce que c’est un gamin de 19 ans qui a joué deux heures il y a quelques jours. Tanguy a eu assez de temps maintenant pour atteindre un autre niveau. » Des critiques qui faisaient écho aux reproches du consultant de Premier League Jamie Carragher, ou l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Sven-Goran Eriksson, qui chaque week-end prenaient un malin plaisir à scruter les performances d'un Ndombélé jugé nonchalant et en-dessous du niveau attendu dans le jeu sans ballon.

Tanguy Ndombélé n'a pas apprécié les critiques de José Mourinho

Des critiques acerbes qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Aujourd'hui, Sky Sports révèle que Tanguy Ndombélé réfléchirait sérieusement à son avenir à Tottenham, en raison notamment de l'intérêt que lui porte le FC Barcelone. Conscient du passage à vide du milieu de terrain, le club catalan - comme d'autres clubs - s'est empressé de s'enquérir de sa situation et a même proposé deux joueurs (Samuel Umtiti et Nelson Semedo) aux Spurs en échange du Français. Une source proche du joueur a elle déclaré à Sky Sports que, bien qu'il n'ait aucun problème avec les Spurs ni avec le manager José Mourinho, Tanguy Ndombélé était aujourd'hui perturbé après des débuts difficiles en Premier League. Le joueur aurait également été très déçu de la façon dont il a été publiquement critiqué après sa performance contre Burnley.

S'il a la rancune tenace, installé seul à Londres, le joueur de 23 ans avait été aperçu s'entraînant dans un parc en compagnie de José Mourinho en plein confinement. Des photos des deux hommes avaient fait scandale. Mais les images ont aussi montré que la situation n'était peut-être pas encore arrivée à un point de non-retour. Si José Mourinho et les Spurs restent déterminés à tirer le meilleur parti des 60 millions investis pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, les hésitations de Tanguy Ndombélé semblent cependant avoir alerté le FC Barcelone, qui espère ajouter un milieu de terrain combatif à son équipe lors de la prochaine fenêtre de transfert. Sous contrat jusqu'en 2025, il semble peu probable que l'ancien joueur d'Amiens ne cède si facilement aux premiers cols de la montagne Premier League. L'avenir le dira.