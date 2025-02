Manchester City : la conférence de presse hallucinante de Pep Guardiola

En pleine déconfiture sportive, Manchester City n’en a sans doute pas terminé avec ses déboires. Pep Guardiola espérait sans doute passer à autre chose après l’élimination attendue en Ligue des Champions, puis une nouvelle défaite logique en Premier League face à Liverpool mais il s’est retrouvé embourbé en conférence de presse avec le sujet des sanctions que risque le club. Il faut dire que la veille, Javier Tebas n’y est pas allé de main morte. Faits à l’appui, le patron de la Liga a tout simplement réclamé des punitions exemplaires à l’encontre du club anglais dans un entretien accordé à Financial Times.

«Tout ce qu’ils font, c’est réfléchir à la manière dont ils peuvent contourner les règles et les règlements. Nous avons signalé cette situation à l’Union européenne, faits et chiffres à l’appui. Ils ont placé leurs pertes dans différentes sociétés et c’est ce qui a causé leur perte. City impute toutes ses dépenses à ces sociétés, affirme le dirigeant espagnol. Par exemple, ils ont des sociétés de recrutement ou de marketing qui accumulent des dépenses élevées. Elles facturent à Manchester City des montants peu élevés. Cela permet à Manchester City d’avoir une structure qui contourne les règles.»

Guardiola refuse de parler des affaires extrasportives du club

Le cas du champion d’Angleterre en titre fait même l’objet d’une enquête de la part de la commission européenne. Tebas parle même d’un scandale financier de type Enron, une affaire de fraude comptable estimée à des dizaines de milliards de dollars au début des années 2000 aux États-Unis. La réponse de Guardiola à ce sujet était particulièrement attendue, d’autant que Manchester City attend toujours le verdict de la commission indépendante qui doit statuer sur les 130 accusations de violations des règles financières de la Premier League dont se serait rendu coupable le club entre 2009 à 2018.

Celle-ci a fusé. Aux trois questions sur le sujet, le Catalan a renvoyé un «Next !» mi-agacé, mi-résigné, même lorsque la presse lui a demandé de manière plus personnelle si c’était fatigant de devoir répondre à ce genre de sujet. Il a tout de même tenu à être plus prolixe quand lui a été posée la question de savoir pourquoi son club était encore une fois dans le viseur. «Je ne sais pas. C’est déjà arrivé dans le passé avec l’UEFA (City avait été banni des compétitions de l’UEFA pendant 2 ans en février 2020 après des infractions liées au fair-play financier mais le Tribunal arbitral du sport avait finalement annulé la sanction, ndlr), et maintenant dans quelques semaines, cela arrivera avec la Premier League. Nous attendrons, et après nous parlerons.»

Un verdict attendu prochainement

Guardiola fait ici référence au rendu de la commission indépendante qui est attendue dans les prochaines semaines. En cas de sanctions et face au côté inédit de l’affaire, difficile de tirer des hypothèses et de possibles conséquences. Si les Skyblues sont reconnus coupables, l’éventail de punitions va d’une simple amende, à une déduction de points, peut-être même une interdiction de recrutement, voire une perte de titres ou une suspension de participations à des compétitions. L’heure est pour le moment de garder le silence dans toutes les affaires concernant un club, qui reçoit Plymouth demain en FA Cup.