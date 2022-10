OM : les remplaçants ont presque fait le boulot

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille a longtemps cru tenir un superbe résultat du côté de l'Alsace et de Strasbourg. Les Phocéens menaient deux buts à zéro et ont finalement été rattrapés dans les ultimes instants sur un but complètement dingue de Kevin Gameiro (2-2). Mais revenons quelques instants au départ.

L'OM a joué ce mercredi contre Francfort et jouera son avenir de Ligue des Champions mardi soir, à l'Orange Vélodrome, contre Tottenham. Par conséquent, il faut faire certains choix. Ainsi, Igor Tudor, le technicien croate de l'OM, décidait de faire légèrement tourner son effectif contre le RCSA.

Dieng et Kaboré buteurs

Le trio d'attaque était composé d'Ünder, de Payet et de Bamba Dieng pour sa première titularisation. Le premier aurait dû marquer au moins deux buts quand le second a tout bonnement régalé de gestes et de passes dont lui seul à le secret. Il semblait d'ailleurs ravi au micro de Canal + : « c'est toujours un plaisir de rejouer, je travaille pour ça. Quand on fait appel à moi, j'essaye de répondre présent »

Quant au dernier cité, il a marqué son premier but de la saison d'une reprise acrobatique et surtout il a beaucoup aidé ses coéquipiers grâce à ses appels et son pressing incessant jusqu'à son remplacement. Mais ils n'étaient pas les seuls habituels remplaçants à avoir brillé. C'était aussi le cas d'Issa Kaboré.

Prêté par Manchester City, le piston droit a eu beaucoup de mal à s'imposer et quand on le voyait sur le terrain, on demandait bien ce que Pablo Longoria lui trouvait. Finalement, malgré quelques erreurs de relance, il a montré de belles qualités physiques, notamment pour revenir défendre. On a pu le voir aussi très haut et c'est ainsi qu'il a marqué le deuxième but de l'OM. [Avant Tottenham](Une fois n'est pas coutume, Dimitri Payet était titulaire avec l'Olympique de Marseille se samedi soir à Strasbourg. Le meneur de jeu a régalé, mais, malgré deux buts d'avance jusqu'en milieu de seconde période, les Marseillais n'ont pu faire mieux qu'un match nul (2-2). Le Réunionais a raconté son état et celui des troupes

« On va revoir ça, on a peut-être trop reculé en deuxième période et après le but ça leur a donné de l'énergie et nous, ça nous a mis un coup derrière la tête. Ce scénario est difficile à encaisser. On est frustré et déçu. On a tout fait pour prendre trois points. Ce sont les aléas du foot. On aurait mérité mieux. Cela montre aussi qu'on n'est pas guéri. Ce scénario rentre dans cette série négative qu'on vit. On a su marquer, c'est le positif, il faut qu'on pense à ça », a déclaré Payet au micro de Canal +. ), Igor Tudor aura réussi à impliquer beaucoup d'autres joueurs...