Les cotes de PARIONS SPORT en Ligne pour Brest-OM pour profiter des 10€ sans dépôt avec le code FM10

Après une trêve estivale bien chargée entre l’Euro 2024 et les Jeux Olympiques, la Ligue 1 Mc Donald’s reprend ses droits ce week-end. Et c’est peu dire si le retour du championnat de France de première division version 2024-25 est très attendu et s’annonce plus disputé que jamais. Orphelin de Kylian Mbappé, le champion de France en titre parisien va devoir défendre son titre et devra faire face à une forte concurrence cette saison.

L’AS Monaco, qui a fini 2e de Ligue 1 derrière la bande à Luis Enrique, s’est bien renforcé, de même que l’Olympique Lyonnais. Mais l’Olympique de Marseille a de grandes chances de pouvoir tirer son épingle du jeu. Avec un nouveau coach et non des moindres, Roberto De Zerbi, le club phocéen, qui ne disputera pas de Coupe d’Europe, a une occasion unique de retrouver un titre de Champion de France qui le fuit depuis 2010. Fort d’un recrutement ambitieux (Lilian Brassier, Ismaël Koné, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Geronimo Rulli entre autres, sans oublier Elye Wahi), le club présidé par Pablo Longoria est attendu au tournant et pourrait être la grande surprise de la saison. Premier test et non des moindres, le Stade Brestois à Francis Le Blé.

Analyse, cotes, forces en présence et présentation Brest vs OM

Pour cette première journée de Ligue 1 entre Brest et l’OM, c’est bel et bien le club marseillais qui obtient les faveurs des pronostics… et des cotes en ligne pour ce premier choc de la saison. Malgré la brillante qualification sans trembler de Brest en Ligue des Champions l’an passé, une victoire du club breton face à l’OM est cotée à 2,70, quand le match nul est proposé à 4,35 et une victoire du Marseille de RDZ à seulement 2,55 (cotes Brest-OM). Il faut dire que Brest s’est considérablement affaibli cet été avec les départs de Lilian Brassier (pour l’OM), de Steve Mounié (Augsbourg) et des retours de prêt de Kamory Doumbia (rp Reims) et de Martin Satriano (rp Inter Milan). Les recrutements d’Abdoulaye N’Diaye (Troyes) et de Ludovic Ajorque (Mayence) ne suffisent pas à rassurer les observateurs qui prédisent déjà une saison compliquée pour le SB29.

Quelle stratégie adopter pour parier sur la première journée de Ligue 1 entre Brest et l’OM ?

Quand on songe à tenter sa chance dans les paris sportifs, notamment lors des grands événements tels que la Ligue 1, le premier réflexe est de penser que la simplicité est le secret du succès. Vous pouvez tenter des paris simples avec une victoire nette de l’OM, cotée à 2,55 (cotes Brest-OM), avec un but de Mason Greenwood (cote à 3,50), qui reste sur deux buts en amical avec le club phocéen et qui semble monter en puissance. Mais ce type de match de début de saison où chaque équipe n’est pas encore tout à fait prête fait qu’il s’agit sans aucun doute du meilleur moment pour tenter un gros coup. Ainsi, une victoire 0-1 de l’OM à Brest cotée à 8,50 est un coup à tenter, de même qu’un doublé de Elye Wahi coté à xxx. Le nouvel attaquant marseillais voudra sûrement taper fort pour ses débuts avec sa nouvelle formation. Pour ceux qui redoutent un match fermé et sans but 0-0, la cote de 10,50 pourra séduire les plus audacieux d’entre vous.

Pour ceux qui hésitent encore, sachez que ce rendez-vous de début de saison, est un match sur lequel il est facile de parier et d’apporter un peu de piquant à la rencontre. Entre une équipe de Brest diminuée sans Hugo Magnetti suspendu, Pierre Lees-Melou sans temps de jeu et Ludovic Ajorque à court physiquement, le Stade Brestois va proposer un onze remanié pour son premier match officiel de la saison. Mais Eric Roy et ses hommes voudront prouver à qui veut l’entendre que leur 3e place en Ligue 1 l’an passé était tout sauf un concours de circonstance. Quant à l’OM, qui est déjà en forme à la vue de ses performances affichées en amical, a quasiment tout changé, de son gardien à sa défense en passant par son milieu et son attaque. Mais l’arrivée d’un leader tel que Pierre-Emile Højbjerg pour stabiliser le vestiaire, et la mise en place d’un état d’esprit de gagnant, la rencontre promet d’être spectaculaire et risque de procurer quelques frissons dès l’entame du match. Pour appuyer vos recherches, préparez vos pronos sur le site PARIONS SPORT en Ligne, suivez le mouvement des cotes et trouvez le pari adéquat selon votre envie et votre humeur.

