Liga : Thomas Lemar offre la victoire à l'Atlético à la 90e+9 !

Premier match après la trêve pour le champion d'Espagne... et premier match pour Griezmann, face à l'Espanyol ! Aligné devant, aux côtés d'Angel Correa et en soutien de Luis Suarez, le Français a cependant eu du mal et est sorti en deuxième période. Les Colchoneros ont d'ailleurs été dominés pendant un bon moment de la première période, jusqu'à l'ouverture du score de Raul de Tomas, de la tête sur corner (1-0, 40e).

Au retour des vestiaires, Diego Simeone procédait à un triple changement, avec les entrées de Kondogbia, Lodi et Lemar. L'Atlético prenait le contrôle, et un but était rapidement refusé à Thomas Lemar. C'est finalement Yannick Carrasco qui égalisait, dans la surface (1-1, 79e). Si les Colchoneros ont eu d'autres occasions, il fallait attendre la 90e+9 (l'arbitre avait donné 10 minutes d'arrêts de jeu) pour que Lemar offre la victoire aux siens ! L'Atlético est donc leader, au bout du suspense, en attendant le résultat des autres matchs de la journée.

