CAN 2025 : la pluie, l’invité surprise qui agace les fans mais réjouit le peuple

Cela n’a évidemment échappé à personne. Depuis le début de la CAN 2025 au Maroc, les rencontres se jouent très souvent sous une forte pluie. Le match d’ouverture entre le Maroc et les Comores à Rabat, celui entre la Tunisie et l’Ouganda hier soir l’ont parfaitement illustré, tout comme la première du Sénégal face au Botswana à Tanger. Des conditions climatiques qui gâchent forcément un peu l’expérience des supporters, qui passent toute la rencontre sous la pluie, sans être couverts.

Mais si cette pluie peut agacer, au pays, c’est tout l’inverse. De manière générale, les Marocains se réjouissent des fortes pluies alors que le pays est touché par de fortes sécheresses depuis quelques années maintenant. « J’espère qu’il va continuer à pleuvoir encore quelques jours, ça nous fait du bien et ça va faire du bien à nos terres. Ces dernières années, c’était dur », nous confie Hamza, gérant d’un café non loin du stade Moulay Hassan. Ça tombe bien, selon les prévisions météorologiques, il devrait continuer de pleuvoir encore quelques jours, jusqu’à la fin des phases de poules. Pour le plus grand bonheur du peuple, donc. Les supporters, et les joueurs, vont devoir faire avec.