Mercato : Mario Mandzukic proposé à l'OM

A 34 ans, Mario Mandzukic n'est plus à présenter. Formé à Marsonia en Croatie puis passé au NK Zagreb et au Dinamo, l'attaquant international croate (89 sélections - 33 buts), s'est révélé en Europe à Wolfsbourg (entre 2010 et 2012) mais aussi et surtout au Bayern Munich. Passé par l'Atletico de Madrid avant de débarquer à la Juventus Turin, le natif de Slavonski Brod a pas mal bourlingué.

Mais ces derniers mois, l'ancien attaquant de la Juventus, auteur d'un but incroyable en finale de Ligue des Champions 2017 face au Real Madrid, a connu quelques difficultés. Écarté par Maurizio Sarri dès son arrivée durant l'été 2019, Mandzukic a finalement rejoint le Qatar en décembre dernier. Mais ce choix plus financier que sportif n'a guère été judicieux. Auteur d'un seul but en six apparitions avec le club Al-Duhail, il a finalement trouvé un accord pour mettre un terme à son contrat par consentement mutuel au mois de juillet.

Annoncé à l'AC Milan, à Benevento et plus récemment au Spartak Moscou, l'attaquant croate n'a toujours pas trouvé de club. En tant qu'agent libre, il peut toujours s'engager où il le souhaite. Selon nos informations, il a été proposé à l'OM. Mais le club phocéen, qui doit trouver une porte de sortie à Kostas Mitroglou avant de pouvoir lever le petit doigt, n'a pas répondu. Pour Pablo Longoria, la priorité va au recrutement d'un latéral droit même s'il ne souhaite se fermer aucune porte comme il l'évoquait d'ailleurs ce mercredi lors de la présentation de Michael Cuisance. « Nous sommes ouverts à la possibilité de faire un joker s'il y a un consensus. Toutes les décisions se prennent comme ça. On discute entre le coach, la direction, moi et le propriétaire. On doit être convaincu du projet et du joueur. La crédibilité du projet vient parce que les joueurs qui viennent sont des premiers choix. Nous sommes ouverts aussi à attendre janvier. Nous évaluons et on choisira la meilleure option possible. »