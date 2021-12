Le Borussia Dortmund a fixé une deadline à Erling Haaland pour son avenir

La suite après cette publicité

Si le mercato hivernal va ouvrir ses portes samedi, certaines rumeurs nous envoient directement à l'été prochain. Ce mercredi matin, on apprenait par exemple en Espagne que le FC Barcelone avait trouvé un accord de principe avec César Azpilicueta pour une arrivée, libre, à la fin de la saison. Mais il y a d'autres sujets qui font parler pour le marché des transferts estival 2022, notamment celui d'Erling Haaland. Toujours aussi stratosphérique avec le Borussia Dortmund (19 buts et 5 caviars en 16 matches toutes compétitions confondues cette saison), le Norvégien fait tourner des têtes.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid ou même du FC Barcelone, le joueur âgé de 21 ans a aussi un temps été associé à Manchester City ou d'autres clubs anglais. De son côté, le BvB aimerait bien prolonger son crack, dont le contrat court actuellement jusqu'en juin 2024. Le dossier est donc bien complexe, mais le club allemand a décidé de prendre les choses en main pour ne pas se faire surprendre au dernier moment. Comme le révèle Sport Bild ce mercredi, le Borussia Dortmund a demandé au principal concerné de prendre une décision sur son avenir avant fin février.

Le BvB garde espoir de le prolonger

Les parties seraient ainsi tombées d'accord pour que tout soit éclairci dans deux mois. Car si jamais Erling Haaland décide de partir à la fin de la saison, les Borussen auront alors du temps pour trouver son successeur en vue du mercato estival. Cependant, les dirigeants du club allemand n'ont pas abandonné l'idée de prolonger le cyborg norvégien. Sport Bild ajoute en effet que le Borussia Dortmund est confiant à ce sujet, avec notamment un montage financier XXL.

Le salaire du principal concerné pourrait ainsi être doublé pour atteindre environ 16 millions d'euros annuels, mais aussi avec un potentiel bonus de 8M€ offert par l'équipementier du club Puma, en fonction des résultats et performances. Même si le Real Madrid est au taquet pour recruter Erling Haaland, le Borussia Dortmund ne compte donc pas lâcher l'affaire, mais on devrait y voir plus clair en février.