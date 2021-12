Mercato : le remède miracle à utiliser par le FC Barcelone pour recruter Erling Haaland

Avec la pandémie de Covid-19, nombreuses sont les entreprises à avoir été touchées par une crise financière sans précédent. Bien évidemment, les clubs de football n'ont pas échappé à la règle et du côté de l'Espagne, le FC Barcelone a été frappé de plein fouet. Il faut dire que les années précédentes ont aussi été un calvaire pour les Blaugranas, avec parfois une gestion calamiteuse des dirigeants. L'ancien président Josep Maria Bartomeu en a d'ailleurs souvent pris pour son grade. Alors forcément, au moment de recruter lors des mercatos, il y a un problème puisque le Barça n'a pas forcément énormément d'argent.

L'été dernier, alors que Lionel Messi voulait prolonger son bail en Catalogne, le FCB a été bloqué par LaLiga et son président Javier Tebas, qui encadrent la masse salariale des clubs. Résultat, «La Pulga» est partie au PSG. Et ce problème risque de revenir pour des gros transferts, comme celui d'Erling Haaland. Ce n'est pas une nouveauté, les Blaugranas veulent recruter le cyborg norvégien du Borussia Dortmund, qui souhaite lui le garder une année de plus, mais ça va coûter cher, très cher. Et s'il souhaite passer à l'action, le président Joan Laporta va devoir appliquer quelques règles.

Le Barça doit récupérer 500M !

Dans un entretien accordé à SPORT lors du 4e Gala des Valeurs Sportives, le patron de LaLiga Javier Tebas a expliqué clairement ce que devait faire le club espagnol pour pouvoir éventuellement mettre la main sur le joueur de 21 ans. «Le problème est que le FC Barcelone a une masse salariale très élevée en raison, surtout, des pertes de l'exercice précédent : 487 millions d'euros. Cela le pénalise considérablement en ce qui concerne la masse salariale car, dans cette situation, il doit travailler selon la règle du 1/4, a-t-il expliqué avant de poursuivre. Le Barça doit sortir de cette règle des 1/4 pour faire signer une signature aussi importante que celle de Haaland. Nous savons tous ce qu'ils disent qu'ils demandent un salaire et ce que demande le Borussia Dortmund. Ce n'est pas dans les possibilités du FC Barcelone avec la règle du 1/4.»

Mais alors, qu'est-ce que cette règle du 1/4 ? Un club qui a une trop forte masse salariale pourra tout simplement dépenser environ 25% de ce qu'il entre, ou économise, pour recruter un joueur. Mais avec des chiffres à plus de 100M€, cette règle est déjà impossible pour le Barça. Alors, Javier Tebas a une autre solution : «il doit récupérer la quasi-totalité des pertes qu'il a subies et c'est très compliqué, car on parle de près de 500 millions d'euros.» Il ne reste donc plus qu'à travailler en coulisses pour éventuellement ramener Haaland en Catalogne. Mais Tebas a déjà prévenu Laporta. «Il sait ce qu'il doit faire et que la situation est compliquée. Je lui ai déjà donné mes recommandations. Il sait qu'il a beaucoup de travail devant lui et qu'il doit y avoir des départs et aussi des arrivées. Ce n'est pas facile pour le FC Barcelone, non...»