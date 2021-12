Le Borussia Dortmund offre un pont d'or à Erling Braut Håland !

La suite après cette publicité

Alors que la Bundesliga est actuellement en trêve hivernale, Erling Braut Håland (21 ans) se repose avant d'entamer une année 2022 qui s'annonce riche pour lui. Le buteur norvégien qui est bien revenu d'une blessure à la hanche avec 4 buts et 1 offrande sur ses cinq derniers matches de la saison compte pas moins de 19 réalisations et 5 passes décisives en 16 rencontres lors de l'exercice actuel. Toujours sur des standards élevés, le natif de Leeds régale.

Cet été, il risque fort d'animer le mercato puisque de nombreuses formations comme le FC Barcelone, Manchester United, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain se sont présentés dans le dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Erling Braut Håland dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros uniquement pour cet été. Les dirigeants du BvB entendent bien prendre les devants.

Un salaire doublé

Le club de la Ruhr, qui est conscient de la cote de son joyau et qui ne veut pas le voir quitter le navire de sitôt, aurait formulé une offre selon Bild. Celle-ci ferait passer le salaire du joueur, qui émarge actuellement à 8 millions d'euros annuels, à un juteux contrat de 16 millions d'euros par an. À cela s'ajouterait en plus un contrat publicitaire lucratif avec l'équipementier des Marsupiaux : Puma.

Un effort considérable de la part du Borussia Dortmund qui ferait passer Erling Braut Håland à la première place des salaires du club. Pour le moment, Marco Reus détient le meilleur contrat avec ses 12 millions d'euros annuels. Reste désormais à savoir si cette tentative osée du Borussia Dortmund pour convaincre son joueur de rester une année supplémentaire sera fructueuse. Erling Braut Håland peut en tout cas rêver d'une formidable augmentation.