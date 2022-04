Ralf Rangnick sélectionneur de l'Autriche

La suite après cette publicité

C'est officiel ! L'entraîneur intérimaire de Manchester United Ralf Rangnick vient de s'engager ce vendredi après-midi avec la fédération autrichienne pour devenir son sélectionneur pour les deux prochaines années et succéder au démissionnaire Franco Foda. Une fonction qu'il occupera en plus de son rôle de conseiller chez les Red Devils, qui seront dirigés par Erik ten Hag dès cet été. Son contrat à MU stipule qu'il n'aurait besoin que de six jours de travail par mois, ce qui lui donne l'opportunité de prendre en charge les Rot-Weiss-Roten.

Arrivé à Manchester en novembre 2021 à la place d'Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien technicien de Schalke 04 et du RB Leipzig ne devrait sans doute pas réussir à qualifier les Diables Rouges pour la prochaine Ligue des Champions, avec cinq points de retard sur Arsenal (4e) et onze sur le podium. «C'est un honneur pour moi d'assumer la tâche de sélectionneur. Je me réjouis particulièrement de la perspective de disputer le Championnat d'Europe en Allemagne avec une équipe jeune et avide de succès», a-t-il déclaré dans le communiqué. Il aura néanmoins pour mission de performer en Ligue des Nations dès le mois de juin. Pour rappel, l'Autriche est dans le groupe 1 de la Ligue A, en compagnie de la Croatie, le Danemark et de l'équipe de France, qu'elle affrontera le 9 juin prochain.