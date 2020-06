Ebenezer Assifuah débarque au Pau FC

Promu en Ligue 2 pour la saison 2020-2021, le Pau FC n'a pas attendu l'ouverture du mercato pour préparer l'avenir. Après la nomination d'un nouveau coach, Didier Tholot, le 18 mai, et la présentation du projet de nouveau stade il y a quelques heures, le club béarnais vient d'annoncer une recrue ! Il s'agit d'Ebenezer Assifuah.

L'attaquant international ghanéen (1 sélection) arrivait au terme de son contrat au Havre AC et rejoint donc libre le Pau FC. Le joueur de 26 ans avait passé 3 saisons et demi en Suisse, du côté de Sion, où il avait notamment évolué sous les ordres de Didier Tholot, avant de rejoindre la Normandie en 2017. Au Havre, il avait disputé deux saisons pleines avec d'être relégué sur le banc par Paul Le Guen cette saison. Il compte 60 matches de Ligue 2 pour 7 buts et 1 passe décisive.