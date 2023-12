Adrien Rabiot a tranché pour son avenir, le FC Barcelone fonce sur une nouvelle pépite brésilienne

Rabiot a pris sa décision pour son avenir

En Italie, Adrien Rabiot a pris une grande décision pour son avenir ! C’est ce qu’annonce La Gazzetta dello Sport sur sa Une ce matin : «Juve, je reste ici» ! En effet, l’international français a décidé de prolonger son contrat avec la Vieille Dame ! «Prolongation imminente du contrat de Rabiot avec la Juventus : Rabiot dit oui à un nouveau contrat. Le Français a décidé de signer pour une autre saison au même prix. Et Allegri n’a aucun doute, Adrien est l’homme du Scudetto». Une décision forte alors qu’il était en fin de contrat à la fin de saison. Le milieu de terrain a décidé de réitérer le modèle de prolongation d’une saison à l’autre comme il l’avait fait l’été dernier.

La suite après cette publicité

Savinho a tapé dans l’œil du Barça

Les clubs espagnols sont déjà chauds sur le mercato ! Cette fois, c’est le FC Barcelone qui a de la suite dans les idées. Et le club catalan regarde en Liga pour se renforcer. Comme l’annonce le journal Sport sur sa Une ce matin : «Savinho est apprécié. Le Barça étudie les possibilités de recruter l’attaquant brésilien qui brille à Gérone. Deco a fait l’éloge du joueur de Gérone, club co-détenu par le City Group, à la télévision brésilienne : "Il est jeune et a un grand avenir".» Le directeur sportif du club, Deco, le connaît depuis qu’il jouait au Brésil, lui qui a débuté en pro à 16 ans seulement. Il faut dire que son profil de dribbleur et de joueur différentiel dans le un contre un est extrêmement rare, et donc précieux. Surtout qu’il est généralement très lucide et intelligent dans les derniers mètres, lorsqu’il s’agit de conclure les actions avec ce dernier geste où pêchent souvent les jeunes joueurs. Un profil qui a tapé dans l’œil des décideurs blaugranas…

À lire

Premier League : Manchester United l’emporte au forceps contre Chelsea, City tombe à Aston Villa

Manchester United remercie McTominay

Hier soir on a eu droit à une belle prestation de Manchester United. Les Red Devils se sont imposés contre Chelsea dans le choc de la soirée (2-1). Les Mancuniens peuvent remercier leur talisman cette saison, Scott McTominay ! Le Daily Star met en avant «le doublé de Macs» ! «Scott montre qui est le patron», estime le tabloïd. Et cela permet à Erik ten Hag de «souffler» un peu alors que le manager néerlandais est particulièrement sous pression ces dernières semaines.