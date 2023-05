Wolverhampton prolonge Nélson Semedo jusqu’en 2025

La suite après cette publicité

Arrivé chez les Wanderers il y a trois ans en provenance du FC Barcelone, le latéral droit portugais Nelson Semedo s’est rapidement imposé au sein de l’effectif des Loups, disputant ainsi 102 rencontres sous le maillot orange toutes compétitions confondues pour 2 buts et 4 passes décisives. Le club des Midlands de l’Ouest a décidé de lui renouveler sa confiance en lui offrant une prolongation de contrat, alors ce dernier expirait cet été. Il s’engage jusqu’en 2025 avec l’actuel treizième de Premier League, assuré de rester dans l’élite la saison prochaine.

«Nelson a été incroyablement patient tout au long de ce processus, et nous l’en remercions, parce qu’il y avait beaucoup de facteurs en arrière-plan qui nous ont fait attendre jusqu’à ce que nous puissions en arriver là. Tout le monde a vu l’énorme amélioration, non seulement dans les performances, mais dans tout ce qui concerne le club de football depuis que Julen est arrivé, et pour que nous envisagions de prolonger les contrats, nous devions assurer notre survie en Premier League, et Nelson l’a compris», a notamment déclaré le directeur sportif Matt Hobbs sur le renouvellement du bail du défenseur de 29 ans.

