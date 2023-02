Barça : Mateu Alemany confirme l’arrivée de Julián Araujo

Annoncée lors du dernier mercato hivernal, l’arrivée de Julián Araujo au Barça n’a finalement pas eu lieu. La raison ? 18 secondes de retard liés à un problème informatique. Finalement resté au Los Angeles Galaxy, le joueur de 21 ans devrait malgré tout rejoindre le club blaugrana dans les prochaines semaines. Interrogé à ce sujet, Mateu Alemany, le directeur du football du FC Barcelone, a ainsi confirmé l’arrivée prochaine du latéral mexicain.

«C’est un joueur que nous suivons depuis longtemps mais, pour des raisons de circonstances, à cause d’un problème dans le système de la FIFA, il n’a pas été possible de conclure l’affaire. Les fameuses 18 secondes. C’est un joueur qui est venu pour la deuxième équipe. Nous comptons sur lui et nous cherchons une solution, soit l’intégrer si le TAS accepte soit le laisser jouer dans un autre club pendant 5 mois et qu’il arrive cet été», a notamment déclaré le dirigeant barcelonais dans des propos relayés par Sport.

