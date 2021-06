Euro 2020, Italie : un public qui change tout

L'Italie ne pouvait rêver meilleur départ. 5 ans après son dernier match dans une grande compétition, la Squadra Azzurra a parfaitement lancé son Euro 2020 en s'imposant largement et logiquement 3-0 face à la Turquie. D'abord en manque d'efficacité, les joueurs de Roberto Mancini ont su faire la différence en seconde période, surclassant leurs adversaires à force d'occasions et d'encouragements. On a pu entendre des chants à la gloire d'Immobile et même un gros pétard résonner dans tout le stade.

«Nous avons fait un bon match, même en première mi-temps sans pouvoir marquer. Ce n'était pas facile, nous étions au début, c'est une super équipe», entame le sélectionneur après la rencontre qui n'en a pas oublié de souligner un élément important. La présence du public. «Il y a eu une grande aide des fans, l'équipe a très bien joué.» 16 000 spectateurs étaient en effet présents ce soir à Rome pour assister à ce premier match de la compétition.

Mancini : «j'espère qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça»

Une ambiance qui change absolument tout d'après les acteurs de la rencontre, comme Bonucci. «Il y avait forcément de l’émotion, celle qui te donne la tension et le frisson. C’est le premier match de l’aventure. Soyons humbles et gardons les pieds sur terre, le chemin est encore long. Les tifosi ? C’est un autre sport avec eux. Effaçons ce qu’on a fait ce soir, et place au deuxième match», prévient le Turinois.

Un second rendez-vous le 16 juin prochain face à la Suisse, puis quatre jours plus tard contre le Pays de Galles, à chaque fois à Rome, ce qui n'est pas pour déplaire à Mancini. «Je pense que c'est une satisfaction pour nous tous, pour le public et pour tous les Italiens. C'était une belle soirée, j'espère qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça», sourit le sélectionneur, qui ne veut trop s'emballer pour la suite non plus. «Premier pas vers Wembley ? C'est encore long, il en reste encore six matches...»