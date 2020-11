Eliminatoires CAN 2021 : sans forcer, l'Algérie s'offre le Zimbabwe, le Gabon s'impose dans la douleur face à la Gambie

A l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, l'Algérie recevait le Zimbabwe à Alger. Leaders du groupe H avec six points, les Fennecs voulaient enchaîner avec un troisième succès consécutif dans ces qualifications. Pour y parvenir, Djamel Belmadi alignait un 4-3-3 avec le trio Mahrez-Bounedjah-Brahimi en pointe. De son côté, Zdravko Logarusic optait pour un 5-4-1 avec l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Tino Kadewere en attaque.

Les Warriors se procuraient la première opportunité du match. Khama Billiat dans la surface décochait une belle frappe bien repoussée par un M'Bolhi vigilant (3e). Le tenant du titre éprouvait des difficultés en début de match et Kadewere coupait la trajectoire d'un coup-franc frappé par Musona, mais sa tête ne trouvait pas le cadre (17e). Il fallait attendre la 28e pour entrevoir la première occasion algérienne. Bien servi par Mahrez dans la surface, Bounedjah voyait sa frappe bien captée par Chipezeze. Trois minutes plus tard, les Fennecs ouvraient le score. Feghouli tentait sa chance de loin, Chipezeze commettait une faute de main et Bounedjah surgissait pour catapulter le cuir au fond des filets (1-0, 31e).

Riyad Mahrez dans tous les bons coups

Juste avant la pause, l'Algérie réalisait le break. Mahrez sur la droite adressait un centre dans le dos de la défense pour Feghouli dont la tête plongeante ajustait Chipezeze (2-0, 43e). Au retour des vestiaires, l'Algérie se faisait peur. Sur un long ballon, Kadewere se retrouvait seul face à M'Bolhi mais perdait son duel face au portier algérien (55e). Les hommes de Djamel Belmadi prenaient le large grâce à Mahrez qui, d'un superbe piqué, trompait Chipezeze (3-0, 67e). Douze minutes plus tard, le Zimbabwe réduisait le score grâce à Kadewere qui, d'un petit piqué, gagnait son duel face à M'Bolhi (3-1, 79e). Grâce à ce troisième succès, les Fennecs trônaient seuls en tête du groupe H avec neuf unités. Dans les autres matchs de la soirée, le Gabon accueillait la Gambie pour le compte de la troisième journée du groupe D. La rencontre démarrait sur d'excellentes bases pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang.

Dès la première minute, Denis Bouanga ouvrait le score pour les Panthères (1-0, 1ère). Juste avant l'heure de jeu, le Gabon prenait ses distances grâce à son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang (2-0, 55e). En fin de match, la Gambie réduisait le score par Jobe (2-1, 82e). De son côté, le Burkina Faso accueillait le Malawi dans le groupe B. Les Etalons ouvraient le score rapidement par Lassina Traoré (1-0, 2ème). L'intéressé permettait aux siens de réaliser le break avant la demi-heure de jeu (2-0, 25e). En fin de match, le Malawi revenait au score sur un penalty marqué par Phiri (2-1, 81e). Dans le temps additionnel, les Etalons scellaient définitivement leur victoire grâce à Dabo (3-1, 90+1).

Les résultats de la soirée

Algérie 3-1 Zimbabwe : Bounedjah (31e), Feghouli (43e), Mahrez (67e) pour l'Algérie ; Kadewere (79e) pour le Zimbabwe

Burkina Faso 3-1 Malawi : Lassina Traoré (2e, 25e), Dabo (90+1) pour le Burkina Faso ; Phiri (81e, sp) pour le Malawi

Gabon 2-1 Gambie : Bouanga (1ère), Aubameyang (55e) pour le Gabon ; Jobe (82e) pour la Gambie