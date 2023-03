Le Real Madrid chasse un crack à 100 M€

Le Real Madrid est sur tous les fronts. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont engagés sur tous les tableaux et ils comptent bien remporter un maximum de titres cette année encore. Malgré tout, Carlo Ancelotti a indiqué à sa direction qu’il faudrait apporter des retouches à son effectif l’été prochain afin de continuer à être compétitif. Un attaquant, capable de remplacer ou concurrencer Karim Benzema, a été demandé. Un milieu de terrain est également ciblé tout comme un défenseur. Concernant ce poste, les champions d’Espagne et d’Europe 2022 ont déjà un nom en tête.

Antonio Silva est ciblé

Il s’agit de Josko Gvardiol. Le roc du RB Leipzig a été chaleureusement recommandé par son compatriote Luka Modric. Mais la concurrence est féroce pour le Croate, fortement désiré par Chelsea. Et on le sait, les Blues sont prêts à mettre des sommes colossales pour recruter des joueurs. Très intéressé, le Real Madrid sait qu’il faudra jouer des coudes. Le club ibérique a donc décidé d’explorer une autre piste en parallèle. C’est en tout cas ce que révèlent Record et AS ce mercredi. Selon eux, les Madrilènes sont sous le charme d’Antonio Silva.

Âgé de 19 ans, ce défenseur central fait le bonheur de Benfica. Un club avec lequel il a déjà disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont 26 en tant que titulaire. Le temps de marquer 3 buts et surtout de réaliser des prestations abouties. Propulsé dans le groupe pro en août dernier, il a vite répondu aux attentes, que ce soit en championnat comme en Ligue des Champions où il a été au four et au moulin face au PSG notamment en phase de poules. Sélectionné pour participer à la Coupe du Monde avec le Portugal, ce pur produit du centre de formation lisboète a continué sa folle ascension.

Benfica a déjà fixé son prix

Au Qatar, il n’est apparu qu’à une reprise face à la Corée du Sud (90 minutes jouées). Mais il a beaucoup appris dans l’ombre de Pepe et Ruben Dias. Serein et solide défensivement, ce joueur doté d’un bon jeu de tête ainsi que d’une belle lecture du jeu a donc tapé dans l’oeil du PSG et du Real Madrid. D’ailleurs, Record explique que les Merengues ont envoyé des scouts pour le superviser notamment samedi dernier face à Vizela (victoire 2-0, 90 minutes jouées). Le Real Madrid apprécie son profil et a coché son nom afin de se renforcer.

Malgré la venue d’Antonio Rüdiger l’été dernier, le club ibérique n’a pas réglé l’avenir de Nacho, en fin de contrat. David Alaba, qui pourrait être décalé au poste de latéral gauche car Ferland Mendy n’a pas totalement convaincu, pourrait aussi libérer une place dans l’axe selon AS. Mais pour se l’offrir, les Madrilènes devront mettre la main à la poche puisque Benfica attend au minimum 100 millions d’euros pour le lâcher. Et on l’a vu cet hiver avec Enzo Fernandez, les Portugais sont fermes et durs en affaires. Le Real Madrid est prévenu !