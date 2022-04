Clermont - PSG : la réaction à chaud de Danilo Pereira

Opposé au Clermont Foot 63 ce samedi soir au Stade Gabriel-Montpied, le Paris Saint-Germain a déroulé en seconde période pour finalement s'imposer sur le score de 6-1. Les Parisiens ont notamment fait la différence grâce à des triplés de Kylian Mbappé et Neymar, alors que Lionel Messi a aussi été étincelant avec trois passes décisives. Et après la partie, le milieu de terrain parisien Danilo Pereira n'a pas caché sa joie, tout en évoquant le prochain choc contre l'Olympique de Marseille dimanche prochain (17/04).

«On a fait un très beau match, je ne peux pas dire parfait parce qu'on concède un but. En seconde mi-temps, c'était très bien avec beaucoup de buts et de magnifiques actions. C'est comme ça qu'on doit jouer. (...) Pour être bien équilibrés, ils (Messi, Neymar, Mbappé) doivent jouer ensemble beaucoup de matches. Maintenant, je sens que les trois le sont et ça aide beaucoup l'équipe. (...) Tous les matches sont importants parce qu'on joue à Paris mais contre Marseille, c'est spécial. On est prêts», a déclaré le Portugais sur Canal + Décalé.