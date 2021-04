Ligue Europa : Manchester United bat encore Grenade et file en demies, Arsenal écrase le Slavia Prague et se qualifie aussi

Huit équipes en concurrence pour quatre places. Après les quarts de finale retour de Ligue des Champions, ceux de Ligue Europa se disputaient ce jeudi soir et on attendait tous de connaître le dernier carré de cette C3. Vainqueur 2-0 en Espagne, Manchester United n'avait plus qu'à finir le travail sur sa pelouse d'Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer changeait un peu ses plans dans son onze de départ en opérant cinq changements par rapport à l'aller. Cavani était notamment titulaire devant. En face, Diego Martinez opérait trois changements dans son 4-2-3-1. Et rapidement, l'ancien avant-centre du PSG s'illustrait de la meilleure des manières.

Sur un centre de Telles, le Français Pogba déviait de la tête pour Cavani qui ouvrait le score d'une belle reprise de volée (6e, 1-0). Avec trois buts d'avance, MU fonçait déjà vers les demies mais Grenade réagissait avec cette occasion de Herrera (8e). Mais dans le jeu, les Red Devils cassaient le rythme en conservant le ballon. Cependant, Bruno Fernandes n'était pas loin d'inscrire un but sublime sur une volée (34e). Le début de seconde période était plus intéressant avec un arrêt de De Gea (50e) et des occasions de Cavani (46e) et van de Beek (59e), entré à la place de Pogba à la pause. Derrière, les locaux ne tremblaient pas et garder cette avance pour finalement s'imposer 2-0 avec un but contre son camp de Vallejo (90e). Rendez-vous en demi-finales pour MU.

Des Gunners sans pitié, l'AS Rome élimine l'Ajax

Si Manchester United était en ballotage favorable, Arsenal ne devait pas se rater de son côté en République tchèque, contre le Slavia Prague. Car après le match aller 1-1 à l'Emirates Stadium, les Gunners devaient au moins marquer un but pour passer. Finalement, les hommes de Mikel Arteta en marquaient trois puisque Pepe (18e), déjà buteur à l'aller, Lacazette sur penalty (21e) et Saka (24e) trouvaient le chemin des filets en première période. L'ancien Lyonnais signait même un doublé dans le deuxième acte avec un but à la 77e minute. Grâce à un match beaucoup plus sérieux que la semaine passée, Arsenal éliminait le Slavia Prague et rejoignait aussi le dernier carré de Ligue Europa.

Au Stadio Olimpico, l'AS Rome et l'Ajax Amsterdam se retrouvaient après le succès romain 2-1 à l'aller aux Pays-Bas. Les Ajacides avaient donc fort à faire ce soir pour se qualifier et le but de Brobbey (49e) lançait l'équipe hollandaise. Tadic pensait ensuite marquer le but de la qualification mais la VAR intervenait. Finalement, Dzeko égalisait (72e) et les Giallorossi se qualifiaient (1-1). Enfin, en Espagne, Villarreal affrontait le Dinamo Zagreb et le sous-marin jaune a validé son billet pour le prochain tour avec un nouveau succès 2-1. Résultat, Manchester United et l'AS Rome croiseront le fer en demi-finales quand Villarreal et Arsenal s'affronteront.

Les résultats de la soirée (en gras les équipes qualifiées) :