FC Barcelone : Robert Lewandowski raconte ses premiers mois épatants en Catalogne

Quel début de saison ! Toute personne suivant un minimum le football n'est pas sans savoir que Robert Lewandowski s'éclate déjà à Barcelone. Les chiffres sont vertigineux : 9 buts en 7 rencontres de championnat ! Des buts décisifs qui plus est, à l'image de celui face à Mallorca samedi soir, le seul de la rencontre, permettant aux Barcelonais de prendre les trois points au terme d'un match compliqué. Et un apport dans le jeu plutôt intéressant, preuve que le Polonais n'est pas qu'un simple finisseur. En Catalogne, tout le monde est ravi.

Dans un entretien accordé au pays, pour le média Kanal Sportowy, l'ancienne référence offensive du Bayern Munich est revenue sur son arrivée en Catalogne. « Le Real Madrid s'était intéressé à moi à plusieurs reprises, mais quand le Barça m'a appelé, je n'ai pas réfléchi. Je savais que le club n'était pas dans son meilleur moment, mais j'ai toujours pensé à l'avenir, le Barça sera à nouveau parmi les meilleurs », a ainsi expliqué le Polonais.

Impressionné par la jeunesse dorée catalane

« La présaison a été très intense avec Xavi. Je m'attendais à quelque chose de plus calme. Ce fut plus dur que les présaisons au Bayern. On s'améliore de jour en jour, à chaque match on peut voir la différence. Tout va sur le bon chemin », a ensuite expliqué RL9, avant de comparer la Bundesliga et la Liga : « en Espagne, les fans apprécient et mettent plus en valeur les gestes et les détails techniques. Ils aiment ça ».

Il a aussi avoué être impressionné par ses plus jeunes partenaires. « Gavi, Pedri, Ansu ou Balde m'impressionnent avec leur maturité à leur âge. J'apprends l'espagnol peu à peu, je commence à comprendre. Le fait que ça parle anglais dans le vestiaire m'a aussi aidé dans mon adaptation », a ainsi conclu le Polonais. Et nul doute que dans le vestiaire, on est aussi très impressionné par ses prestations !