PSG : les drôles de passions de Matvey Safonov

Matvey Safonov est vraiment un joueur à part. Le portier russe du Paris Saint-Germain, qui grappille de plus en plus de minutes ces dernières semaines, a plusieurs passions assez inattendues. D’après les informations de L’Équipe, l’ancien gardien du Lokomotiv Moscou, serait notamment un grand amateur de jeux de société, au point d’y avoir aménagé une pièce entière prévue à cet effet chez lui.

Le portier de 25 ans serait également un énorme fan de la série animée Rick et Morty. Brillant intellectuellement et particulièrement dans le domaine des mathématiques, le Russe s’est essayé au Rubik’s Cube et aux échecs lorsqu’il était au centre de formation moscovite. Il semble également être un passionné d’histoires fantastiques, comme en attestent ses tatouages. Il a notamment sur le corps un Minotaure (bête mythologique) et Excalibur (épée du roi Arthur).