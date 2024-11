Real Madrid : Thierry Henry charge Kylian Mbappé

Le Real Madrid a enregistré une nouvelle défaite sur la pelouse du Santiago-Bernabéu mardi soir contre l’AC Milan (1-3) en Ligue des champions. Si aucun joueur merengue n’a réalisé une bonne prestation, la performance de Kylian Mbappé est celle qui reste le plus dans les têtes des suiveurs madrilènes. Positionné en 9, l’international français a encore manqué un grand rendez-vous avec le Real, quelques jours après sa prestation médiocre contre le FC Barcelone. Pour CBS, Thierry Henry a décrypté le jeu du Bondynois et affirme que « cela ne peut pas être pire ».

Que doit faire Carlo Ancelotti avec Kylian Mbappé ? Continuer à le faire jouer en 9 Le mettre à la place de Vinicius à gauche Le mettre à droite de l'attaque du Real Le mettre sur le banc de touche Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« L’équipe est frustrée avec lui, ce que je peux comprendre, ce n’est pas facile. Il faut lui donner du temps, mais il doit apprendre à jouer comme un numéro 9, en ayant le désir et la volonté de se projeter, a lâché Henry, qui a illustré certains de ses propos en comparant le match de Mbappé et celui de Jude Bellingham, avant de se recentrer sur l’ancien Monégasque. «Il va s’améliorer parce que ça ne peut pas être pire que ça. Nous ne lui demandons pas de conserver le ballon comme Didier Drogba, nous ne lui demandons pas de prendre le ballon et de dribbler tout le monde, mais de se projeter quand l’équipe est haute. Que tu sois un ailier, un 9 ou un 10, tu peux faire une course, même (Antonio) Rüdiger a fait une course en première période. Il y a une autre chose, c’est l’équilibre de l’équipe. Nous nous posions déjà la question quand Mbappé est arrivé : comment (Carlo) Ancelotti allait-il équilibrer son équipe ? C’est très difficile. Je ne vais pas chercher des excuses pour Bellingham mais où joues-tu, que dois-tu faire ? Rodrygo était essentiel l’année dernière quand ils perdaient le ballon. Il est sur le banc maintenant. Je sais qu’il n’a peut-être pas l’efficacité de Vinicius l’année dernière, mais Rodrygo équilibrait l’équipe sans le ballon et désormais, il ne joue pas. Ça va être dur pour Ancelotti de trouver le moyen pour que tous les joueurs coexistent. Mais actuellement, ce n’est pas assez bon… » Le message a le mérite d’être clair.