Vitinha lance l’OM de Marcelino avec son but contre Nîmes !

62e : La frappe de Mughe au-dessus !

Le jeune olympien était tout proche du 2-0 ! Après une bonne prise de balle vers l’avant, il élimine son vis-à-vis et se présente face au gardien de Nîmes mais envoie le ballon au-dessus de la barre alors qu’il avait tenté une frappe forte au premier poteau !

60e : Très bon retour de Kondogbia au milieu alors que les Nîmois partaient en contre. L’OM garde sa maîtrise sur le match en ce premier quart d’heure de seconde période.

56e : Le coup-franc de Payet repoussé par le gardien nîmois !

Énorme parade du gardien de Nîmes sur un coup-franc tiré par Payet et qui s’en allait vers la lucarne gauche !

49e : L’OM ouvre le score !

C’est Vitinha qui ouvre le score ! Sur un débordement de Soglo, il sert en retrait le Portugais qui trope le portier nîmois pour marquer le premier but de la saison olympienne.

45e : C’est reparti à Marseille, le XI pour cette deuxième période : Simon -, Nyakossi, Mbemba, Balerdi, Soglo - Mughe, Rongier, Kondogbia, Nadir - Payet - Vitinha.

45e : C’est la pause au centre Robert Louis-Dreyfus ! Plutôt bonne première mi-temps des joueurs de Marcelino malgré des défaillances techniques dans le dernier et l’avant dernier geste. Peu d’occasions concédées.

40e : Trop d’imprécisions techniques dans les dernières passes pour conclure les situations qui s’offrent aux Marseillais sur cette première période.

39e : La frappe d’Ünder et le sacrifice de la défense nîmoise !

Sur un nouveau corner, Ünder est à la retombée et tente sa chance mais la défense nîmoise fait une nouvelle fois barrage !

32e : Clauss tout proche de l’ouverture du score !

Le latéral olympien se charge du coup-franc et ça passe juste à côté de la lucarne gauche de Nazih ! Ça frôle le poteau.

31e : Très bon coup-franc pour l’OM après une faute à l’entrée de la surface sur Malinovskyi. C’est Clauss qui va le frapper.

28e : Centre raté d’Ünder

Excellente passe dans une intervalle trouvée par Guendouzi, Ünder centre du droit en une touche mais il dévisse et le ballon file en 6m.

27e : Énorme occasion pour Ünder !

Malinovskyi est trouvé plein axe et dévie pour Ünder qui avait complètement dézoné. Le Turc, avec de la réussite, se retrouve face à Nazih et touche le ballon du bout du pied droit mais c’est dévié en corner par le portier nîmois !

26e : L’OM se montre patient dans la construction toujours à la recherche de ses décalages à l’intérieur du jeu. Mise en place des repères pour certains joueurs aussi.

22e : Le jeu reprend avec une remise en jeu des joueurs de Marcelino.

22e : C’est le moment de la pause fraîcheur.

21e : Veretout rate sa tête !

Ünder s’échappe à l’intérieur du jeu qui décale Malinovskyi sur sa droite. L’Ukrainien envoie un bon centre piqué vers Veretout qui est trop court pour ajuster sa tête !

17e : Bonne percée de Negouai sur le côté gauche après avoir éliminé un joueur il joue dans les petits espaces à l’intérieur du jeu avec Lago et Nadir mais ce dernier rate la transmission vers le côté droit.

14e : Bonne combinaison entre Negouai et Nadir sur le côté gauche après un renversement de Guendouzi. Le centre fort au premier poteau de Negouai est repoussé en corner.

13e : Les coups de pied de coin sont assez mal négociés par les Nîmois défensivement, ils sont mis en difficultés à chaque fois.

12e : Encore un corner, tentative de une-deux entre Clauss et Malinovskyi, le deux est dévié en corner.

10e : Toujours une récupération rapide de l’OM après la perte de balle, très peu d’espaces donnés à l’adversaire. Les joueurs de Marcelino qui font tourner en attente d’un décalage trouvé.

7e : La frappe de Lago ! Il est trouvé aux abords de la surface et tente sa chance mais il s’était trop excentré du cadre.

5e: Première situation marseillaise ! Après un cafouillage sur le corner, Lago tente une reprise acrobatique contrée, ça revient sur Guendouzi qui frappe mais il se heurte aussi à la défense nîmoise. Bonne entame des Olympiens.

5e : Nouveau corner, Clauss est servi sur la droite par Lago et qui centre mais il est lui aussi contré.

4e : Le corner tiré par Veretout file directement dans les gants de Nazih.

3e : : Premier corenr pour l’OM après un décalage avec Malinovskyi trouvé plein axe qui décale Nadir pour un centre mais il est contré.

1e : Les Olympiens semblent se présenter en 4-2-3-1 plutôt que le 4-4-2 attendu, Nadir sur l’aile gauche et Malinovskyi derrière Lago.

C’est parti au centre Robert Louis-Dreyfus ! Coup d’envoi donné par les Nîmois.

18h22 : Les joueurs sont rentrés au vestiaire, le match va bientôt démarrer.

18h20 : Les Olympiens et les Nîmois sont pour le moment à l’échauffement.

Le premier 4-4-2 pour Marcelino

Malgré beaucoup d’absences notamment dans le secteur offensif, le coach espagnol installe directement son 4-4-2 avec Gigot et Touré pour la charnière centrale, Veretout et Guendouzi au milieu accompagnés de Malinovskyi et Ünder sur les côtés. Et une jeune paire d’attaquants avec Lago et Nadir devant.

Bienvenue sur Foot Mercato pour suivre OM - Nîmes !

L’OM entame sa préparation par son traditionnel match amical au Centre Robert Louis-Dreyfus, l’adversaire du jour est le Nîmes Olympique. Coup d’envoi prévu à 18h30 pour la première de Marcelino !