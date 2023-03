Le Stade Rennais a-t-il atteint ses limites ?

La suite après cette publicité

Club ambitieux de Ligue 1 depuis qu’il a accroché le podium à l’issue de la saison 2019/2020, le Stade Rennais continue de se construire une équipe séduisante. Ces derniers temps, les Bretons sont d’ailleurs régulièrement dans le top 4 des écuries les plus dépensières durant le mercato. La balance comptable des Rouge et Noir n’est toutefois pas déficitaire cette année par exemple (95 M€ de ventes, 80 M€ d’achats), mais les investissements consentis par la famille Pinault ne permettent pas aux Rennais de franchir un cap.

Cette saison, le SRFC n’a, par exemple, été sur le podium qu’à trois reprises. Et cette défaite d’hier contre l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois démontré que Rennes n’est pas encore de taille pour lutter avec les cadors. Le succès face au PSG en janvier dernier n’était en effet qu’un trompe l’œil. Pour le moment, les hommes de Bruno Genesio n’ont pas été capables de s’imposer face à des gros bras tels que l’OM, Monaco et même Lille. A sa décharge, le club de l’ouest doit composer sans son meilleur joueur (Martin Terrier blessé au genou) et son créateur, Lovro Majer, est à la cave.

Rennes ne peut pas lutter

Ce qui ne justifie pas tout. Après le match de dimanche soir, au lieu de revenir à deux petites longueurs du podium, Rennes doit se contenter de la cinquième place au classement alors que c’est un OM KO debout qui se présentait au Roazhon Park après ses deux humiliations subies face au PSG et Annecy. Mais un but de briscard a suffi (0-1). Et pour Bruno Genesio, le constat est implacable. «C’est pas admissible d’encaisser un but comme ça lorsque vous voulez jouer le podium et concurrencer ce genre d’équipe», a-t-il confié en conférence de presse, avant d’avouer que son équipe avait sans doute atteint son plafond.

«Ce soir, je pense qu’on peut le dire. Face aux équipes qui luttent pour le podium, on peut le dire». Lucide, le coach du SRFC estime même que ses hommes doivent désormais ne plus forcément regarder vers le haut, mais protéger cette cinquième place. «Ce soir, je pense que c’est un coup d’arrêt et ça montre que c’est difficile pour nous de lutter avec ce genre d’équipe. Maintenant, on est toujours cinquièmes, il reste douze matches. On a montré de belles choses aussi ce soir donc on va s’accrocher pour garder au moins cette place. On peut rêver de faire mieux, mais défendre cette place jusqu’à la fin de la saison, ce sera très bien». C’est dit.