Juventus : l'avenir de Cristiano Ronaldo en question

La suite après cette publicité

C'est une révolution qui se prépare à la Juventus Turin. Hier, nous vous relations les plans en cours d'élaboration du côté des dirigeants de la Vieille Dame, avec un possible nouveau président, un probable nouvel entraîneur et une refonte de l'effectif. Car après trois ans, il est désormais clair que le plan initial, Cristiano Ronaldo, n'a pas fonctionné. Le but était d'aller chercher une victoire en Ligue des Champions et la Juve n'y est pas parvenue. Pire, elle pourrait même échouer dans la course à la qualification pour la prochaine saison, ce qui serait une véritable catastrophe pour les finances.

Dès lors, la question de l'avenir du Portugais de 36 ans se pose clairement. D'autant que ce dernier montre une attitude différente ces dernières semaines, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport. Plus nerveux, avec des signes d'agacement plus fréquents et plus visibles, l'attaquant semble se résigner lorsque le scénario ne tourne pas en sa faveur. Cela a été le cas lors de ses trois dernières rencontres (Genoa, Parme, Fiorentina), au cours desquelles il n'a pas marqué, se rapprochant de son record de minutes sans but avec la Juventus. Son absence lors du déplacement à Bergame a également été bien remarqué.

Un départ à l'ordre du jour

Le journal au papier rose l'assure, Cristiano Ronaldo s'isole au sein du vestiaire et n'a que peu de contact avec ses coéquipiers à l'extérieur. Le signe aussi qu'il prépare un départ ? Il aurait mandaté son agent Jorge Mendes pour lui trouver une porte de sortie cet été. Si la Juventus ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, son départ apparaîtra comme certain, lui qui veut continuer à briller dans cette compétition chaque saison. Et même si la Juve obtenait son ticket, un départ serait quand même étudié, aussi parce que le club ne serait pas contre l'économie du salaire du joueur (31 M€ net par an).

Aujourd'hui, la meilleure option pour Cristiano Ronaldo serait Manchester United. Déjà parce que le Real Madrid a fermé la porte, par l'intermédiaire de son président Florentino Pérez. Ensuite parce que le club anglais n'aurait aucun problème pour accueillir le Portugais et engloutir ses émoluments. Si les premières perches ont été tendues, on est encore loin des démarches concrètes pour un retour à Old Trafford, et il faudra attendre la fin de cette saison particulière pour connaître les véritables intentions des deux camps.