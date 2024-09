Kylian Mbappé se fait démolir par Dugarry et Rothen

Après plusieurs années de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé (25 ans) est allé vivre son rêve au Real Madrid. Le Français tente de prendre ses marques au sein de son nouveau club. Et il connaît certaines difficultés pour le moment malgré un doublé contre le Betis lors de la dernière journée de Liga. En France, on suit de près les performances du capitaine des Bleus. Et pour Christophe Dugarry, c’est insuffisant. Le champion du monde 98 a critiqué le Bondynois sur RMC Sport. « Ça reste un début de saison réussi, il a marqué lors du premier match, il vient de marquer un doublé, si tu t’en tiens strictement aux statistiques, c’est réussi. Il est là pour marquer des buts. Après, dans le jeu, lui et son équipe doivent être bien meilleurs. (…) Kylian Mbappé, malgré des statistiques conséquentes et des buts, c’est moyen et insuffisant dans le jeu depuis très longtemps. Depuis plusieurs mois, que ce soit en équipe de France, avec le Paris Saint-Germain ou actuellement à Madrid. Il doit progresser dans son rôle d’attaquant, dans les duels, dans le défi physique quand tu joues à ce poste, dans son jeu de tête et sa qualité technique. Il fait de moins en moins de différences et il a besoin de se remettre en question. Il va falloir qu’il progresse dans le jeu.»

Il a ajouté ensuite : « on voit aussi les limites techniques de Mbappé. On le sait, il n’est pas dans le top 10 des joueurs les plus techniques. Et aujourd’hui, ses limites sautent aux yeux avec un joueur comme Vinicius à côté.» Un avis partagé par Jérôme Rothen, qui a pourtant très souvent défendu le joueur lorsqu’il jouait au PSG. « Quand je vois le niveau physique de Vinicius et Mbappé, c’est flagrant. Dans les mêmes zones, car Mbappé se retrouve parfois aussi à gauche et inversement, Vinicius fait des différences que Mbappé ne fait pas. Kylian n’élimine pas.» L’ancien joueur de l’AS Monaco est rhabillé pour l’hiver.