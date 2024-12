PSG : Nasser Al-Khelaïfi entretient le flou sur la prolongation de Luis Enrique

Luis Enrique a connu une première saison quasi parfaite au PSG. Demi-finaliste de Ligue des Champions, l’Espagnol s’est certes un peu raté contre le Borussia Dortmund mais il a remporté la Ligue 1 et la Coupe de France. Rapidement, il fut question d’une prolongation, lui dont le contrat expire en juin prochain. Celle-ci aurait même été signée (jusqu’en 2027) d’après RMC Sport il y a bientôt deux mois mais l’officialisation n’a jamais été communiquée par le club. De quoi entretenir le flou, d’autant que l’entraîneur lui-même ne l’a jamais confirmé. «Jusqu’à aucune communication officielle, je n’ai rien à dire à ce sujet» lâchait-il le 18 octobre dernier.

Tout semblait évident puisque les résultats étaient encore au rendez-vous en ce début de saison, malgré de premiers loupés en Ligue des Champions. Depuis, ça ne s’est pas vraiment arrangé. Il y a bien eu ce succès retentissant au Vélodrome contre l’OM (3-0) mais aussi des contre-performances en C1 notamment entre ce nul face au PSV et les deux défaites contre l’Atlético de Madrid et à Munich. Les derniers matchs nuls face à Nantes et Auxerre n’arrangent pas les choses non plus. À cela se sont ajoutées des tensions en interne, comme évoqué ces derniers jours par nos soins. Le caractère bien trempé de l’entraîneur commence à sérieusement agacer certains membres influents du vestiaire.

«Nous devons rester unis et soutenir l’équipe»

Nasser Al-Khelaïfi continue d’appuyer publiquement l’Espagnol de 54 ans. Il en a remis une couche auprès de Marca ce matin. «L’année dernière, nous avons atteint notre troisième demi-finale de Ligue des Champions en cinq ans. Nous avons gagné tous les autres trophées. Nous avons transformé notre stratégie et notre effectif. Nous sommes en tête du championnat et nous participerons à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été. Il est vrai que certains résultats n’ont pas été au rendez-vous cette saison en Ligue des Champions, mais lorsque les choses sont difficiles, nous devons rester unis et soutenir l’équipe, ce que font nos supporters, même si certains médias ne le font pas.»

Il y a le discours officiel mais forcément, entre les résultats décevants de ces dernières semaines et les tensions dans le groupe, la donne change doucement. Le président parisien a donné carte blanche à Luis Enrique, mais aussi au directeur sportif, Luis Campos. Ensemble, les deux hommes auront d’ailleurs fort à faire au mercato. «Nous avons un entraîneur fantastique, Luis Enrique. Nous avons un excellent conseiller sportif, Luis Campos. En tant que club, nous soutenons pleinement tous les joueurs et le staff technique. Nos fondations sont solides et nos ambitions n’ont pas changé du tout», martèle Al-Khelaïfi auprès du média espagnol.

Al-Khelaïfi ne confirme pas la prolongation de Luis Enrique

Le Qatari laisse volontairement le doute quant à l’avenir de son coach, qui semble pourtant tout droit se dessiner. Il ne confirme pas le nouveau contrat. «Une prolongation de Luis Enrique ? Je vous ai déjà dit que nous souhaitons qu’il soit ici pendant de nombreuses années. Je veux juste qu’il joue au padel ! Je vais essayer de le faire participer aux Finales du Premier Padel à Barcelone la semaine prochaine !» s’amuse-t-il. Pourquoi entretenir volontairement ce flou si tout avait l’air bouclé il y a quelques semaines à peine ? L’avenir à court terme devrait le révéler, à commencer par ce déplacement à Salzbourg mardi prochain en Ligue des Champions.