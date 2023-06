Vidéo : Lionel Messi régale toujours avec l’Argentine

S’il a quitté le PSG cet été pour filer du côté de l’Inter Miami, Lionel Messi n’en a pas encore fini avec le haut niveau. Loin de là. Et il continue de le prouver avec la sélection d’Argentine où il semble avoir un visage totalement différent de celui affiché avec Paris. Il l’a encore prouvé ce jeudi.

En effet, la Pulga dispute actuellement un match amical avec l’Argentine face à l’Australie. Capitaine et titulaire, le septuple Ballon d’Or n’a eu besoin que de trois minutes pour s’illustrer. Il a ouvert le score d’un enroulé dont il a le secret. Un classique. L’Argentin a d’ailleurs marqué, avec ce but, le but le plus rapide de sa carrière. Rien que ça.

