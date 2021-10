PSG : Jérôme Rothen tacle Icardi... et Leonardo

La suite après cette publicité

Mauro Icardi est au cœur d'un nouveau scandale extra-sportif, et qui cette fois, a des conséquences pour son club. Trop attristé par sa séparation avec Wanda Nara, sa femme et agent, le buteur argentin ne jouera pas ce soir face à Leipzig. De quoi énerver Jérôme Rothen, qui a fait savoir que c'était une erreur de l'avoir recruté sur l'antenne de RMC Sport.

« Que Icardi soit absent ou sur le terrain, sa place est en tribunes. Je dis en tribunes car ce joueur quand il est titulaire ce n’est pas terrible. Techniquement et tactiquement, il y a des manques. Encore une fois, Icardi c’est une erreur de casting et c’est la faute de Leonardo. Pour l’histoire perso, on a vécu dans un vestiaire, bien sûr qu’il y a un impact. On reste des êtres humains. Le PSG n’avait pas le choix dans ce cas-là. Si Pochettino voit que son buteur a des problèmes, il ne peut pas le mettre sur le terrain. [...] Je préfère un joueur qui dit qu'il n'est pas prêt à jouer un match de haut niveau. Une fois sur le terrain il est jugé comme un joueur apte. Il ne faut pas que cela dure des semaines, j'espère qu'Icardi sera là dimanche », a expliqué le consultant. C'est plutôt clair.